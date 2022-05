Gaspar Noé sui film Marvel e la stupidità degli americani: il dilemma del regista

Nel corso di un'intervista con Independent, Gaspar Noé ha rapidamente accennato ai film del Marvel Cinematic Universe e ha esposto la sua teoria sui progetti con Captain America e Thor come protagonisti.

A proposito dei film del Marvel Cinematic Universe, Gaspar Noé ha raccontato: "Il problema è... Non so, è come la seguente domanda: 'Hitler ha creato la Germania nazista oppure è stata la Germania nazista a creare Hitler?'".

Noé ha proseguito: "Ecco, i film Marvel stanno rendendo stupidi gli Americani oppure, al contrario, l'intera America è diventata così stupida da aver bisogno di dare vita a film stupidi che possano portare in scena la sua condizione mentale?".

Nel corso della medesima intervista, Gaspar Noé ha parlato anche di Gravity e ha definito il film di Alfonso Cuaron come "la più intensa esperienza cinematografica della mia vita". Per chi fosse curioso, il regista ha ammesso di aver guardato il film sotto morfina mentre era ricoverato in un ospedale di Parigi a causa di una emorragia cerebrale!