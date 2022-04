Gary Oldman sul suo ritiro dalla recitazione: "Lo vedo all'orizzonte"

Nel corso di un'intervista esclusiva concessa a Deadline, Gary Oldman ha parlato del suo imminente ritiro e ha dichiarato di vederlo ormai 'all'orizzonte'.

L'attore si è soffermato a parlare di Slow Horses, l'ultimo successo targato Apple TV+ in cui interpreta Jackson Lamb, capo di una sezione dell'intelligence britannica. A proposito della possibilità di chiudere la sua carriera interpretando questo personaggio, Gary Oldman ha raccontato: "Sì, potrei vedermi a interpretare Jackson per i prossimi anni, sì. Assolutamente. Voglio dire, per quelli che amano i libri e che erano devoti a Mick Herron, è già un personaggio iconico. Quindi, se la serie dovesse fare il botto, voglio dire, il pensionamento è all'orizzonte. Sì, lo vedo".

Gary Oldman ha proseguito: "Sai, a essere in grado di concludere tutto interpretando Jackson Lamb mi considererei molto onorato e molto fortunato. Però, mai dire mai".

"C'è sempre qualcosa di nuovo che può arrivare e mettere in moto le papille gustative, ma sarei entusiasta e onorato di interpretare questo personaggio nel prossimo futuro" ha dichiarato l'attore. "E non solo, spesso si vedono attori che sono in una serie e parlano di una sorta di senso di famiglia e questo lo si ottiene in un film o in una rappresentazione teatrale. Le persone con cui ho lavorato in Slow Horses sono state meravigliose. Lavorare di nuovo con loro sarebbe come ritrovare la propria famiglia. Ora lo capisco davvero, quel senso. Il senso di cameratismo. Come esperienza, speriamo tutti che il prodotto finale sia ben accolto. Sai, metti il tuo bambino al mondo e speri che tutti pensino che sia carino. La Apple ci ha trattato come dei re. Quest'esperienza è stata una delle mie migliori come attore" ha chiosato Gary Oldman.

Resa disponibile l'1 aprile scorso, Slow Horses ha conquistato i cuori di pubblico e critica.