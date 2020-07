Gangs of London: cosa ci aspettiamo dalla seconda puntata? Ne parliamo su Twitch

Il primo episodio di Gangs of London non ha deluso le aspettative, ma cosa possiamo aspettarci dalla seconda puntata? Ne parliamo a Redazione Movieplayer, oggi alle 17:00 in live su Twitch.

Gangs of London torna a occupare i nostri discorsi: nella nuova puntata di Redazione Movieplayer, in live oggi su Twitch alle 17:00, Giuseppe Grossi e Matteo Maino non saranno solo occupati a discutere del primo episodio della nuova serie Sky Original, ma soprattutto a cercare di capire quali altri colpi di scena potrebbe riservare il secondo appuntamento.

Lunedì prossimo, in prima serata su Sky e in streaming su NOW TV, andranno infatti in onda gli episodi 2 e 3 di Gangs of London, la serie che ha rapito il cuore e gli incubi del pubblico inglese (2,23 milioni di spettatori nel Regno Unito solo nella prima settimana di programmazione, il secondo miglior risultato di sempre per una produzione originale Sky nel Paese di Sua Maestà la regina Elisabetta). E se il lungo pilota era solo un assaggio, gli altri appuntamenti in compagnia della variegata corte dei Wallace si prospettano un ricco banchetto per niente avaro di sorprese.

Se, infatti, l'interrogativo principale (verrà risolto alla fine della prima stagione?) riguarda l'omicidio del capofamiglia Finn Wallace, non ha destato meno stupore il colpo di scena legato a Elliot Finch, da soldato semplice della malavita a poliziotto sotto copertura. Ed Dumani, amico della famiglia Wallace, sarà davvero intenzionato ad aiutare il giovane e inesperto Sean? O sta macchinando alle sue spalle per sostituirsi, insieme al figlio Alex, a capo del crimine organizzato di Londra?

Queste e molte altre domande al centro del confronto tra Giuseppe e Matteo, direttamente in live, oggi alle 12:00, sul canale Twitch di Movieplayer.it.

La prima stagione di Gangs of London, composta da 9 episodi, sarà trasmessa su Sky e in streaming su NOW TV, per un totale di cinque appuntamenti. Dopo la messa in onda dell'episodio pilota lo scorso 6 luglio, la programmazione prevede: