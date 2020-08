Gangs of London 2: cosa ci aspettiamo dalla seconda stagione? Ne parliamo su Twitch

Gangs of London torna protagonista, oggi su Twitch alle 17:00, delle nostre chiacchierate: nella nuova puntata di Redazione Movieplayer Giuseppe Grossi e Matteo Maino cercheranno di capire cosa potrebbe succedere nella seconda stagione.

Lunedì 3 agosto si è conclusa su Sky la prima stagione della serie che ha conquistato prima il pubblico inglese e poi quello italiano: gli ultimi due episodi di Gangs of London (visibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV) sono stati parecchio reticenti rispetto ai grandi interrogativi di inizio stagione, ma hanno in compenso regalato nuovi spunti da approfondire in un prossimo ciclo di puntate.

Chi alla fine sia realmente sopravvissuto al rocambolesco ultimo episodio - di cui abbiamo parlato nella nostra spiegazione del finale di Gangs of London - non è cosa semplicissima da stabilire, pur essendo, l'ultima puntata, disseminata di indizi per capire chi ritroveremo nella prossima stagione e chi invece dovrà essere salutato per sempre. Non resta che lasciare la parola a Giuseppe e Matteo, direttamente in live, oggi alle 17:00, sul canale Twitch di Movieplayer.it per provare a capire qualcosa in più su tempi e temi di Gangs of London 2.