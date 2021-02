GameStop: Noah Centineo star di un film sulla situazione del titolo in borsa

La storia delle quotazioni in borsa di GameStop sembra sarà al centro di un film Netflix con protagonista Noah Centineo.

Il progetto racconterà lo scontro, in stile Davide contro Golia, tra chi si occupa di importanti fondi di investimento e degli investitori indipendenti che, sfruttando i social media, sono riusciti a far salire il valore delle azioni a quota +135%.

A scrivere la sceneggiatura del lungometraggio, ancora senza un titolo ufficiale, potrebbe essere Mark Boal, vincitore di un premio Oscar e autore di film come The Hurt Locker e Zero Dark Thirty.

Noah Centineo dovrebbe essere il protagonista dopo aver già collaborato con la piattaforma di streaming in occasione di To All The Boys I've Loved Before.

Il giornalista Scott Galloway, attivista e professore alla New York University, potrebbe collaborare con la produzione. L'esperto in economia e tecnologia è inoltre il conduttore del podcast Pivot.

Brad Weston, CEO di Makeready, sarà il produttore del progetto cinematografico che, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe parlare di come i social media hanno permesso alle masse di contrastare realtà economiche in passato nelle mani di società miliardarie. Kevin Gill ha scatenato gli utenti di Reddit a ribellarsi contro i fondi di investimento e, secondo alcune fonti vicine alla produzione, potrebbe essere coinvolto nella realizzazione del film.