Gal Gadot le sue foto dal set di Wonder Woman 1984 su Instagram tra risate e relax

Un anno fa, il 25 dicembre 2020, Wonder Woman 1984 usciva nelle sale di tutto il mondo e su HBO Max. Adesso, a distanza di dodici mesi, Gal Gadot ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto dal dietro le quinte del film per festeggiare questo importante primo anniversario!

Attraverso il profilo Instagram, Gal Gadot ha celebrato Wonder Woman 1984 e ha scritto: "WW84 ha compiuto un anno! Non ci credo che sia già trascorso un anno dall'uscita di questo splendido film che ha lasciato una traccia nei cuori di tantissime persone! Sono grata e onorata all'idea di aver interpretato questo personaggio in grado di comunicare un messaggio fondamentale! Non vedo l'ora di tornare nei suoi panni...".

Lo scorso anno, Wonder Woman 1984 ha guadagnato soltanto 167 milioni di dollari sulla base di un budget di 200. Purtroppo, la situazione sanitaria non ha per nulla aiutato il titolo. Nonostante ciò, a curare la regia del terzo episodio sarà sempre Patty Jenkins, a dimostrazione della fiducia che Warner Bros. ha nei suoi confronti.

Interpretato da Gal Gadot, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Chris Pine, Connie Nielsen e Robin Wright, Wonder Woman 1984 è ambientato durante gli anni Ottanta, in piena Guerra Fredda. Diana Prince è una spia del governo americano sulle tracce di un'altra spia sovietica, Barbara Ann Minerva, nota come Cheetah, trascinata sulla via del male dalla parte di sé più "bestiale". Ma quest'ultima non è l'unico nemico che Wonder Woman deve affrontare, infatti dovrà fare i conti anche con il perfido e potente uomo d'affari Maxwell Lord.