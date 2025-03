Gal Gadot ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame tra polemiche e scontri tra manifestanti

La cerimonia per festeggiare la stella sulla Hollywood Walk of Fame assegnata a Gal Gadot ha dovuto fare i conti con alcuni problemi tra dei gruppi di manifestanti a favore di Israele e altri che stavano sostenendo la causa palestinese.

Tra le due fazioni ci sono stati alcuni scontri, costringendo la polizia anche a intervenire.

Gli scontri alla cerimonia

L'area di Hollywood Boulevard in cui si è svolta la cerimonia era transennata e protetta da alcune tende, bloccando così la vista di chi si trovava lungo la strada, ma c'è stato comunque spazio per le proteste.

Variety ha riportato le dichiarazioni di alcuni presenti che stavano protestando, come di Roma Ealaicos che ha condiviso la sua frustrazione per ciò che sta accadendo a Gaza, dove nelle ultime ore hanno perso la vita circa 400 persone a causa di un attacco militare israeliano, sostenendo che per questo 'non si dovrebbe celebrare un'israeliana'. L'uomo ha inoltre criticato Gal Gadot per non aver usato la sua fama per denunciare quanto sta accadendo e ignorare la strage in corso: "Ha la capacità di imparare e leggere gli stessi libri che leggiamo noi. Non ci sono scuse".

La content creator Dana Nikri era invece nel gruppo a favore di Israele e ha sostenuto che i suoi amici erano andati al Nova Music Festival che si è svolto il 7 ottobre 2023, dove sono stati assassinati: "Sono venuti a casa nostra, ci hanno portato via dalle nostre abitazioni e ucciso i nostri figli. Non iniziamo la guerra, non la vorremmo affatto".

Le parole di Gal Gadot durante l'evento

Gli scontri avvenuti tra i manifestanti, come un momento in cui una persona a favore della Palestina ha rubato una bandiera di Israele, hanno causato un ritardo di circa 15 minuti prima che iniziasse la cerimonia a cui hanno partecipato anche la regista Patty Jenkins, e gli attori Vin Diesel e Shira Haas.

Gal Gadot ha dichiarato poco dopo: "Sono solo una ragazza che viene da una città israeliana e questa stella mi ricorderà che con il duro lavoro, la passione e un po' di fede, tutto è possibile". L'attrice ha poi ringraziato Diesel per averla invitata nella famiglia di Fast and Furious, permettendole di recitare nel suo primo film, e averle cambiato la vita, ribadendo che lo considererà sempre parte della sua famiglia.

La star di Wonder Woman ha quindi parlato di Jenkins ricordando come l'abbia sempre guidata con 'amore e compassione', prima di aggiungere: "Lavorare con te mi ha insegnato a fidarmi di me stessa e dei miei poteri come attrice. Solo dopo il nostro film ho iniziato finalmente a definirmi 'un'attrice'".