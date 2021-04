Gal Gadot: "La prima volta che indossai il costume di Wonder Woman stavo morendo"

Gal Gadot disse che, dopo aver ottenuto il ruolo di Wonder Woman, fu chiamata dallo studio, indossò il costume per la prima volta e si sentì morire.

Gal Gadot, dopo aver ottenuto il ruolo di Wonder Woman, fu convocata dai dirigenti dello studio per provare il costume della supereroina e, sebbene fosse oltremodo entusiasta di essere coinvolta nel progetto, a proposito di quella giornata dichiarò: "La prima volta che indossai il costume credetti di morire".

Wonder Woman: Gal Gadot e la regista Patty Jenkins sul set

"Mi dissero che avevo ottenuto la parte e il giorno dopo mi permisero di indossare il completo di Wonder Woman per la prima volta: credetti di morire", Aggiunse in seguito la Gadot durante un'intervista. "Era davvero, davvero stretto. Davvero stretto, davvero, davvero stretto. Ma non dissi niente a nessuno perché ero troppo felice."

Anche se superficialmente sembrava a posto, la troupe e i dirigenti della produzione alla fine si resero conto che il costume non le stava bene. "Ero letteralmente in gabbia dentro a quel costume e dopo qualche giorno si accorsero che in effetti era troppo stretto." confessò l'attrice, ridendo.

Wonder Woman: Gal Gadot in una foto promozionale

Quando Gal Gadot fu scelta per il ruolo di Wonder Woman, alcuni la criticarono, non per le sue origini o per le sue abilità recitative, bensì per il suo aspetto fisico. "Avevo le tette troppo piccole", Concluse la Gadot. "Ed evidentemente questo era un grosso problema..."