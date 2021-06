Gal Gadot mamma per la terza volta: "Non potrei essere più grata, felice e... stanca!" (FOTO)

Gal Gadot ha pubblicato la prima foto di Daniella, la terza figlia avuta con Yaron Varsano. L'attrice ha posato con la bambina, suo marito e le altre due figlie, Maya e Alma.

Nelle scorse ore, la star di Wonder Woman ha approfittato dei canali social per annunciare al mondo la nascita della sua terza figlia. I seguaci dell'attrice hanno così avuto la possibilità di vederla felice e serena al fianco della sua famiglia, con la neonata al centro dello scatto. "La mia dolce famiglia", ha scritto Gal Gadot, aggiungendo: "Non potrei essere più grata e felice (e stanca). Siamo tutti così entusiasti di accogliere Daniella nella nostra famiglia. Invio a tutti voi amore e salute".

La foto mostra il marito di Gadot, Yaron Varsano, con cui si è sposata nel 2008, insieme alle loro figlie Maya e Alma, di tre e nove anni, che appaiono più felici che mai con la piccola Daniella. Lo scatto è molto simile a quello pubblicato su Instagram a marzo, quando cioè Gadot ha condiviso per la prima volta la notizia della sulla gravidanza. "Ci risiamo", aveva scritto l'attrice in quell'occasione.

In precedenza, parlando con Kelly Ripa e Ryan Seacrest, la star di Fast & Furious ha spiegato quanto la questione degli ormoni venga "sottovalutata", ammettendo di vivere alti e bassi emotivi. "Posso piangere anche solo guardando delle pubblicità. Posso piangere solo per un pensiero che mi attraversa la mente o per una bella canzone. Sono una piagnucolona in questo momento. Di solito io non sono così, ecco perché è così scioccante".

Gal Gadot ha poi detto che lei e suo marito si stavano preparando per la "parte più difficile" della genitorialità, ovvero la mancanza di sonno: "Con Alma, la nostra prima figlia, abbiamo completamente incasinato l'intera routine del sonno. E quando Maya è nata, eravamo arrivati al limite. Così siamo intervenuti e ormai Maya dorme tutta la notte da quando aveva cinque mesi. Penso che sia quello che continueremo a fare, ovvero la addestreremo a dormire, faremo in modo che ami dormire e si diverta a farlo".

Riguardo il legame con suo marito, Gal Gadot ha detto alla rivista Baby: "Anche se siamo entrambi impegnati con il nostro lavoro, la vita familiare viene prima di tutto. Sono una donna molto felice che non vede l'ora di tornare a casa dalla sua famiglia ogni volta che finisce di lavorare ad un film. Amo ogni momento che passo con lui e le nostre figlie".