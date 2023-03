Gal Gadot dimostra la sua conoscenza dell'italiano in un divertente video condiviso online

L'attrice Gal Gadot ha condiviso un simpatico video in cui si mette alla prova con la nostra lingua e rivela cosa le viene in mente pensando all'Italia.

Gal Gadot, per promuovere la sua nuova linea di Mac & Cheese, ha dimostrato la sua conoscenza dell'italiano in un simpatico video.

L'attrice, in occasione del lancio di un nuovo prodotto, è stata infatti messa alla prova e ha dovuto elencare in soli 30 secondi tutto quello che le veniva in mente legato all'Italia.

Gal Gadot, non appena è iniziata la sfida ha lasciato spazio a tutto quello che le è venuto in mente, passando così dal cibo alla moda, senza dimenticare alcuni riferimenti geografici.

La star di Wonder Woman ha iniziato il suo elenco restando nel tema della sua nuova attività imprenditoriale con "Mangiare, rigatoni, ravioli", aggiungendo in un secondo momento la parola pasta.

L'attrice ha poi pensato alle città Roma e Milano, e alla regione Sicilia, seguita dopo pochi secondi da Pisa e dal Colosseo. In mezzo c'è stato spazio anche per Donatella, quasi sicuramente un riferimento alla responsabile della casa di moda Versace.

Gal ha inoltre dimostrato di saper pronunciare alcune frasi semplici per chiedere a qualcuno come sta e per rispondere al quesito.

Gal Gadot: da Wonder Woman a Assssassinio sul Nilo, i ruoli che ne hanno fatto una diva

Gadot, prossimamente, potrebbe forse arrivare nel nostro paese per promuovere Biancaneve, il film in cui avrà il ruolo della strega cattiva. Il progetto avrà come star nella parte della giovane principessa Rachel Zegler.

Il film con al centro Biancaneve è stato diretto da Marc Webb e prodotto da Marc Platt.

Il film animato degli anni '30 dedicato alla storia di Biancaneve e i sette nani è stato adattato per il grande schermo in una versione che potrà contare su nuove canzoni originali creati da Benj Pasek e Justin Paul, già autori di successi come La La Land, The Greatest Showman e Dear Evan Hansen.