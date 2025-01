Gaffe in diretta a UnoMattina, l'ospite: "Speriamo non invecchi l'uccello"

Anche i programmi del mattino possono avere i loro doppi sensi. Anzi, il siparietto andato in onda a Uno Mattina è stato tutt'altro che un doppio senso. Nella puntata di ieri infatti, mercoledì 29 gennaio, Massimiliano Ossini è stato protagonista suo malgrado di un siparietto imprevisto e imbarazzante.

Uno Mattina: la gaffe

Ospite del programma di Rai 1, l'immunologo Claudio Franceschi per parlare di "ageotipi" e degli effetti dell'infiammazione sul corpo. La tesi di fondo era che alcuni organi possono subire un processo di invecchiamento precoce rispetto agli altri; così, nello stesso organismo, potrebbero convivere organi più vecchi di altri.

A questo punto il conduttore, Massimiliano Ossini, ha provato a fare un esempio per il pubblico che seguiva la trasmissione da casa: "Immaginiamo che un mio organo, come ad esempio, non so", ma in quel momento l'esperto è intervenuto con nonchalance rispondendo: "Beh speriamo non l'uccello".

Dopo un iniziale momento di stupore, Ossini ha preferito sorvolare e riprendere la conversazione, continuando a parlare dell'argomento; in studio però, non sono mancate le risate. E siccome alla rete non sfugge niente, nonostante il programma sia andato in onda di mattina, la speranza che questo siparietto fosse sfuggito, è presto sfumata.

Uno Mattina è il contenitore di Rai Uno che racconta la realtà in tutte le sue sfaccettature: l'attualità italiana ed estera, il lavoro, l'occupazione. l'economia, i consumi, la salute, il benessere, ma anche cronaca, la cultura e lo spettacolo. Alla conduzione, la coppia composta da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla.