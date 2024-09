Gael García Bernal e Diego Luna sono nei guai nel trailer della serie Máquina: il pugile

Disney+ ha svelato che gli attori Gael García Berna e Diego Luna, protagonisti della nuova serie Máquina: il pugile, saranno tra gli ospiti alla diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 16 al 27 ottobre.

In occasione dell'annuncio sono stati inoltre diffusi il trailer e il poster del progetto che vede protagonista anche Eiza González e che debutterà il 9 ottobre sulla piattaforma streaming con tutti e sei gli episodi.

Che cosa racconterà Máquina: il pugile

Negli episodi dello show si racconterà quello che accade dopo una sconfitta devastante che porta Esteban "La Máquina" Osuna (Gael García Bernal) alle prese con un punto morto della sua carriera da pugile. Fortunatamente per lui, il suo manager e migliore amico Andy Lujan (Diego Luna) è determinato a riportarlo in vetta. Ma quando un'efferata organizzazione si ripresenta, la posta in gioco di questa rivincita diventa una questione di vita o di morte. Esteban dovrà quindi affrontare i suoi demoni personali e proteggere la sua famiglia, compresa l'ex moglie Irasema (Eiza González), una giornalista che si trova in rotta di collisione con il lato oscuro del mondo della boxe.

Ecco il trailer di Máquina: il pugile in cui si introducono i personaggi e i pericoli che devono affrontare, venendo anche minacciati da un gruppo di criminali.

Il cast

La serie in arrivo su Disney+ è interpretata da Gael García Bernal, Diego Luna, Eiza González, Jorge Perugorría, Andrés Delgado, Karina Gidi, Dariam Coco e Lucía Méndez.

Il poster della serie

Máquina: il pugile è prodotta da Searchlight Television e da Gael García Bernal (Y tu mamá también - Anche tua madre, Coco) e Diego Luna (Y tu mamá también - Anche tua madre, Rogue One: A Star Wars Story, Pan y Circo, Andor) con La Corriente del Golfo, e sarà disponibile in streaming sulle piattaforme DTC di Disney. Marco Ramirez (Daredevil) è produttore esecutivo e showrunner, mentre Bernal, Luna, Gabriel Ripstein, Gerardo Gatica, Leandro Halperín, Adam Fishbach e Kyzza Terrazas sono produttori esecutivi. Alla regia è impegnato Gabriel Ripstein (600 miglia, An Unknown Enemy).