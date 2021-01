Gabry Ponte ha una malattia congenita al cuore: "Devo operarmi, ci sentiamo presto"

Il dj Gabry Ponte ha recentemente rivelato sui suoi social che dovrà sottoporsi a un'operazione al cuore a causa di una malattia congenita: e i fan da diverse parti del mondo gli hanno mandato tutto il loro sostegno.

"Sto per affrontare un'operazione un po' complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore, ironia della sorte, non va a tempo", così il celebre produttore discografico ha confessato al mondo l'operazione che dovrà fare al cuore.

Gabriele Ponte, conosciuto come Gabry Ponte, ha svelato il problema che lo affligge da anni: "Per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene, dovrò essere operato", ha scritto Gabry su Instagram. "Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa. Ho avuto una vita normale finora, come potete vedere dalle tante foto in cui faccio ogni tipo di sport, ma i medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni... e a noi non piacciono le complicazioni vero?"

Il remixer di successo che ha scalato più volte le classifiche italiane, ha continuato: "Quindi eccomi qua! Tra un po' me ne vado sotto i ferri per fare questo tagliando importante, e poi approfitterò di questo periodo di "stop" forzato dai concerti per rimettermi in forze e tornare più carico che mai! Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva. Ci sentiamo presto!"

Innumerevoli fan gli hanno inviato i propri auguri, chi citando alcune frasi delle sue canzoni, chi inviandogli tutto il suo appoggio e la propria "energia positiva" come richiesta dal disc jockey.

Gabry Ponte, insieme agli altri membri degli Eiffel 65, ha venduto oltre dieci milioni di dischi nel mondo. Il loro singolo Blue (Da Ba Dee) del 1999 ha raggiunto la vetta delle classifiche in 24 paesi e gli ha procurato premi europei di musica a Monte Carlo come "il miglior artista italiano nel mondo". Da solista, Gabry si è affermato sulla scena dance italiana grazie a opere come La danza delle streghe e remix di successo quali Dj Lhasa - Giulia e Haiducii - Dragostea din tei e molti altri. Gabry ora dirige una casa discografica indipendente, Dance and Love.