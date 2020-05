Gabriele Muccino sulla movida a Milano: "Abbiamo un problema", ma la foto è fake?

Gabriele Muccino ha postato una foto della movida a Milano con assembramenti di giovani, molti dei quali senza mascherina. La scena, che si è ripetuta in molte città italiane, ha fatto preoccupare il regista romano che ha scritto: "abbiamo un problema".

Qui Milano. Abbiamo un problema. pic.twitter.com/yV2Myk58fu — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) May 23, 2020

Oggi si è concluso il primo weekend in cui hanno riaperto la maggior parte dei ristoranti e dei pub, ma nonostante le restrizioni e le raccomandazioni al buonsenso, da tutte le città italiane sono arrivate foto di assembramenti di giovani. Gabriele Muccino su Twitter ha pubblicato una foto di Milano dove si vedono sia in primo piano che sullo sfondo centinaia di ragazzi che affollano corso Como, come se il Coronavirus non rappresentasse più un problema.

Il post è accompagnato da una frase in stile Apollo 13: "Qui Milano. Abbiamo un problema.". Ma Muccino è stato ancora più duro su Instagram dove ha postato la stessa foto scrivendo: "Milano ieri sera. Non si può più commentare col numero di contagi ancora oggi in crescita. Resta da far affidamento solo alla fortuna e alla divina provvidenza davanti a tanta assenza persino di spirito di sopravvivenza e di quella cosa nebulosa chiamata 'ragione'".

Alcuni commentatori su Twitter hanno accusato il regista di aver pubblicato una foto falsa perché a Milano oggi pioveva, non sapendo che sull'altro social il regista aveva specificato che lo scatto era stato fatto ieri sera.

A marzo Gabriele Muccino aveva annunciato di voler fare un film sul Coronavirus in Italia e per questo motivo aveva chiesto anche l'aiuto dei suoi follower sui social. "Vi prego scrivetemi delle vostre esperienze, riflessioni, raccontatemi delle vostre ansie, dei cambiamenti che stanno subendo le vostre vite ma sopratutto il vostro sguardo sulle cose, se sta cambiando e come." aveva detto il regista.