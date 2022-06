Gabriele Muccino sullo schiaffo di Will Smith: "Sono rimasto senza parole per giorni"

Gabriele Muccino, intervistato dal Corriere della Sera, si è aperto a proposito di quello che ha provato durante i giorni successivi alla notte più importante di Hollywood, durante la quale Will Smith ha tirato uno schiaffo a Chris Rock per via di una battuta che aveva fatto nei confronti di sua moglie Jada Pinkett Smith.

Muccino ha esordito parlando del suo rapporto di amicizia con Smith: "Quando ho girato La ricerca della felicità non pensavo di avere la capacità di emozionare una platea così vasta, globale. Lì è iniziata la mia vita americana: da un lato è stata nutritissima di incontri, sogni, speranze, ambizioni... finché ho avuto vicino Will Smith, mi ha protetto dalle ingerenze degli studios. Poi ho capito che Hollywood è un posto sempre più pieno di gente insicura, che conosce poco il cinema e non sa più cosa fare da quando è arrivata la tv di qualità".

"Dopo la notte degli Oscar sono rimasto senza parole per giorni. Lui che nella vita si controlla in modo maniacale... Hollywood non lo perdonerà mai, essendo puritana e bigotta in un modo che non possiamo immaginarci", ha continuato il regista. "Ha fatto una cosa così sbagliata e così umana, in fondo. Ma in un tempio del politically correct, in cui sono tutti dei robot".

Lo scorso marzo, subito dopo l'incidente, Gabriele Muccino aveva dichiarato: "Mi dispiace enormemente per come Will sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita. Nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere così controllo. Lui sa sempre come uscire da ogni situazione. Il fatto che ieri sia inciampato mi addolora".