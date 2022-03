Gabriele Muccino contro Massimo Giletti “è un truffatore e un ominide”

Gabriele Muccino ha criticato, aspramente, Massimo Giletti e la puntata di Non è l'Arena trasmessa domenica 20 marzo da Odessa: il regista, rispondendo ad un post critico di selvaggia Lucareli, ha usato termini di fuoco contro il conduttore, accusandolo di esser un truffatore e un ominide.

L'ultima puntata di Non è L'arena, il programma di La7, è andata in onda dall'Ucraina, Massimo Giletti si è trasferito ad Odessa "perché credo che per raccontare la guerra si debba andare sui posti dove si combatte", ha detto presentando la trasmissione. Il conduttore, mentre stava parlando con lo studio, è stato testimone di un attacco aereo dell'esercito invasore "C'è un attacco russo in corso a sorpresa. Questa è la contraerea, forse è in corso un attacco con i droni. Non sappiamo cosa sta succedendo ma questa è la situazione", ha rivelato Giletti, mentre in sottofondo si sentivano le esplosioni.

La verità del racconto di Giletti è stata messa in dubbio da Selvaggia Lucarelli, la giornalista su Twitter ha scritto "La prima parte del collegamento con Giletti in cui lui sembrava in diretta tra spari e missili era registrata alle 18,45 circa, poco prima del coprifuoco. Ovviamente si è ben guardato dal dirlo per non togliere il brivido agli spettatori" e in un secondo post si legge "E infatti poi il collegamento con lo studio era all'interno di un locale".

Sotto il post della Lucarelli è intervenuto Gabriele Muccino, il regista ha scritto un durissimo post contro il conduttore de La7, usando termini molto forti come "truffatore" e "ominide". L'autore della serie A casa tutti bene - La serie, ha scritto "Giletti è un truffatore. Un uomo mediocre con cui io stesso ho avuto indirettamente a che fare. È la miseria di un uomo che si incarna in un ominide".

Da sottolineare che il botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Massimo Giletti è continuato. Quest'ultimo, raggiunto dall'Adnkronos, ha dichiarato. "Credo che la Lucarelli esprima il suo meglio quando alza le palette a Ballando con le Stelle. Non merita nessun altro tipo di commento". La giornalista, su Instagram, ha scritto "La povertà intellettuale di Giletti sta anche nel non saper rispondere nel merito (la spettacolarizzazione della guerra), ma nel fare la battuta dal retrogusto maschilista della serie 'occupati di cose frivole'. Che non racconta nulla di me, ma molto di lui, ancora una volta".