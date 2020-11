Gabriel Byrne svela gli abusi sessuali subiti: "Un uomo non ne parla. Se li hai subiti, sembra sia colpa tua"

Gabriel Byrne denuncia gli abusi sessuali subiti dalla chiesa quando era un ragazzino nella sua autobiografia in cui spiega che gli uomini non parlano perché solo quella contro le donne è percepita come violenza.

Gabriel Byrne ha rivelato gli abusi sessuali subiti nell'ambiente religioso da ragazzo nella sua autobiografia spiegando il motivo per cui gli uomini spesso evitano di denunciare apertamente le molestie.

All Things to All Men: Gabriel Byrne in una scena

Nel suo nuovo memoir, Walking With Ghosts, Gabriel Byrne, Gabriel Byrne usa le pagine per chiedere perdono a coloro che non ci sono più - i suoi genitori, la sorella, e a coloro che non è riuscito a proteggere per mancanza di intraprendenza.

Un capitolo particolarmente doloroso è quello dedicato agli abusi sessuali da parte di un prete inglese di cui è stato vittima dall'età di otto anni. Tre anni, inviato a studiare in un seminario in Inghilterra dove, smarrito e nostalgico, trova conforto nelle attenzioni di un insegnante:

"La cosa che ricordo meglio di lui è la voce. Era rassicurante e accattivante". Nel memoir, Byrne ricorda la prima sera in cui fu invitato nella stanza dell'insegnante. "Non l'avevo mai visto in questa prospettiva prima d'ora - come riesci a convincere un bambino di 11 anni dicendo 'Oh, ti manca una bambina o forse un bambino? 'Sei anche tu in questo modo?' Avendo gettato le basi nel modo più subdolo convincendoti che sei grandioso in questa cosa".

Matthew McConaughey sugli abusi sessuali subiti: ecco perché non li ha raccontati nel dettaglio

La descrizione delle molestie è dolorosa e ricca di dettagli: _"L'alito del prete era aspro e caldo mentre lui si muoveva verso di me. Poi c'è stato il buio. Ricordo ogni singolo incontro fino a un certo punto. Poi tutto si spegne. Che cosa è sepolto in quel buio? Si tratta di qualcosa che merita di essere riesumato?" _

Gabriel Byrne in una scena di I, Anna

A un certo punto l'attore ha sentito il bisogno di mettere nero su bianco scrivendo il memoir: "Ho pensato 'Se lo dico, perderà il suo potere su di me."

Qualche anno fa, Gabriel Bryne ha trovato su internet una foto del prete che lo aveva molestato con le braccia intorno a due quattordicenni, in una missione, una location tropicale. Più di recente, lo ha chiamato nella sua casa di riposo. "Dopo tutto questo tempo sono rimasto scioccato da come la sua voce fosse così seducente. Gli ho chiesto se si ricordava di me, ma lui ha detto di no. Gli ho creduto, adesso è morto".

Quando ha scoperto quanto gli abusi fossero una pratica diffusa nella sua scuola, Byrne ne è stato sconvolto e sollevato al tempo stesso: "Per molti anni ho creduto di essere l'unico. La libertà che mi ha dato dire 'Anche io. Anche io ho subito violenza. C'è una sorta di tacita accettazione dell'idea che gli abusi contro le ragazze siano la vera aggressione. La violazione contro le donne è ciò a cui si presta attenzione, mentre sugli uomini che denunciano ricade la vergogna. La sensazione che se sei stato abusato è stata colpa tua. Gli uomini non dovrebbero parlare dei loro sentimenti. Gli uomini devono essere forti, gli uomini non piangono'".