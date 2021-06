Murder At Emigrant Gulch: le foto del western con Gabriel Byrne e Thomas Jane

La produzione del western Murder At Emigrant Gulch ha condiviso le prime foto del progetto con star Gabriel Byrne, Richard Dreyfuss, Nat Wolff e Anna Camp.

Le riprese del lungometraggio diretto da Richard Gray si sono concluse e l'arrivo sugli schermi è previsto entro la fine del 2021.

Il cast stellare del progetto comprende Gabriel Byrne, Thomas Jane, Isaiah Mustafa, il premio Oscar Richard Dreyfuss, Nat Wolff, Anna Camp, Aimee Garcia e Zach McGowan. Tra gli interpreti di Murder at Emigrant Gulch ci saranno anche Scottie Thompson, Emma Kenney, Tanaya Beatty, la cantante Lia Marie Johnson e l'esordiente Isabella Ruby.

La storia è ambientata nel 1882 e ha come protagonista un ex schiavo (Mustafa) che arriva ad Emigrant Gulch, Montana, una città ora in declino, alla ricerca di un posto dove poter vivere. Lo stesso giorno del suo arrivo un cercatore d'oro trova un potenziale filone e viene ucciso. Lo sceriffo (Byrne) arresta il nuovo arrivato per il crimine, ma il predicatore locale mette in dubbio la sua colpevolezza dando il via a uno scontro tra fede e legge che minaccia di dividere Emigrant Gulch.

La sceneggiatura è stata firmata da Eric Belgau e Richard Gray è coinvolto anche come produttore.