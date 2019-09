Funko Pop: un film dedicato ai celebri giocattoli da Warner Bros.

I Funko Pop diventeranno protagonisti di un film dedicato ai famosi personaggi in vinile.

Funko è oggi il più grande marchio di personaggi da collezione, con la sua linea di POP presenti in quasi tutti i negozi del mondo. Proprio come ha fatto con LEGO nel 2013, Warner Bros. vuole portare Funko al cinema con un film d'animazione basato sulle figure da collezione. D'altronde, la Warner Bros. e Funko hanno collaborato per almeno un decennio e ora il loro legame diventerà ancora più forte con l'introduzione di questo progetto.

Il vicepresidente esecutivo del gruppo di animazione Warner, Allison Abbate, supervisionerà la partnership per conto dello studio. Il vicepresidente sta attualmente dando vita a progetti come Scoob, Space Jam 2 e Tom & Jerry :"La loro nuova visione della cultura pop rende queste figurine incredibilmente attraenti per i fan di tutte le età"

La Warner Animation ha scelto il candidato all'Oscar Teddy Newton per mettere insieme la storia del film dedicato ai Funko, insieme al regista di animazione Disney, Mark Dindal.

Brian Mariotti, CEO di Funko, ha espresso l'entusiasmo per questo film, un nuovo viaggio che servirà a dare ancora più spazio al marchio: "Siamo entusiasti di questa opportunità e ci impegniamo a realizzare un film Funko straordinario che si distingue per il suo merito. Non si tratta di vendere giocattoli o costruire un marchio. Il team di Warner Animation Group ha una visione unica di come dovrebbe essere il primo film e siamo estremamente entusiasti di intraprendere questo viaggio insieme a loro".