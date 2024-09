Frozen 2: Dylan O'Brien ricorda l'imbarazzante provino per il sequel del film d'animazione

Dylan O'Brien ha recentemente parlato del suo provino per Frozen 2, che non è andato necessariamente come da lui previsto. L'attore di Saturday Night ha recentemente fatto un'apparizione al Late Night With Seth Meyers, dove il conduttore gli ha chiesto della sua fallita audizione per il sequel animato del 2019, che ha visto Kristen Bell e Idina Menzel tornare rispettivamente nei panni delle sorelle Anna ed Elsa.

L'audizione fallita

O'Brien ha detto di non aver affrontato il provino con grandi speranze di ottenere il ruolo "perché sapevo che probabilmente non l'avrei ottenuto". L'attore non ha rivelato per quale personaggio si era candidato.

"Cercano persone poliedriche che sappiano recitare e cantare", ha detto a Seth Meyers a proposito del film musicale. "E io non ho controllato, ad essere sincero, probabilmente neanche quello".

Dunque, pur riconoscendo di "non saper cantare", l'ex star di Teen Wolf ha deciso lo stesso di fare il provino. Sempre durante l'intervista, Meyers ha chiesto quanto tempo ci sia voluto alla direttrice del casting per rendersi conto che il canto non era uno dei talenti principali di O'Brien. "Questa povera donna", ha detto l'attore. "Ricordo che, in realtà - questo è un dettaglio specifico - mi chiese, dolorosamente, se potevo entrare nel coro perché aveva bisogno di vedere se avevo una certa estensione". O'Brien ha quindi raccontato di aver cantato per il provino e di aver eseguito una performance davvero, davvero pessima.

"Alla fine la direttrice del casting mi ha ringraziato per essere venuto, per poi congedarmi dicendo tipo: 'Penso che probabilmente avremmo bisogno di un cantante con una voce un po' più forte', e io stavo già annuendo, dicendo: 'Sì, lo so'. Pensavo: 'Grazie per avermi fatto almeno provare'".

O'Brien ha aggiunto che nel complesso l'audizione è stata un'esperienza positiva. "Onestamente ricordo la cosa con affetto", ha concluso l'attore.