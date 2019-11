Friends: il selfie di Courteney Cox e Matthew Perry, e Jennifer Aniston commenta

Le star di Friends Courteney Cox e Matthew Perry insieme in un selfie per Instagram che conquista il web e persino Jennifer Aniston. L'attrice ha infatti lasciato il suo commento sotto al post, così come i fan dello show e gli shipper della coppia che si rallegrano nel vedere il cast di nuovo insieme nell'anno che celebra il 25 anniversario della serie.

"Indovinate un po' con chi ho pranzato oggi... LO SO! Potrei essere più felice? #realfriends" scrive la Cox nella caption della foto con Perry, inserendovi abilmente le catchphrase dei loro personaggi nell'iconico show di NBC.

E poco più sotto ecco la Aniston, fresca di debutto sulla piattaforma social, che commenta entusiasta: "MATTY! VI ADORO RAGAZZI".

Oltre a lei, anche la collega Lisa Kudrow ha risposto al post con un "Fortunati fortunati! #beautifulpeople", e diverse altre celebrities, dall'Eric Stonestreet di Modern Family al Premio Oscar Allison Janney hanno, lasciato le loro reazioni allo scatto.

Potete vedere l'epico selfie di Monica e Chandler proprio qui, in calce alla notizia.

Negli ultimi mesi il cast di Friends ci ha regalato diversi throwback, ma anche nuovi ricordi, in larga misura dovuti all'importante ricorrenza che segna un quarto di secolo (!) dal primo episodio andato in onda. E chissà se ne vedremo ancora nei prossimi giorni.