Lisa Kudrow sorprende i fan in posa sull'iconico divano di Friends

La nostra affezionata Phoebe Buffay di Friends è tornata sull'iconico divano del gruppo di amici più famoso della storia della televisione. Lisa Kudrow, l'interprete della bizzarra musicista hippie, ha fatto una sorpresa a dei fan emozionati, tornando al celebre divano di Friends situato nel backlot della Warner Bros. a Burbank per promuovere la sua prossima serie.

La sorpresa di Lisa Kudrow

Durante il momento, Kudrow ha anche scherzosamente "cacciato" il suo nuovo co-protagonista di No Good Deed, Ray Romano, dalla famosa panchina vicino alla fontana.

Nel video pubblicato su Instagram, Kudrow riprende Romano mentre quest'ultimo si avvicina al divano di Friends, dicendo: "Tutti dimenticano che anche Everybody Loves Raymond è stato girato alla Warner Bros. Quindi voglio solo assicurarmi che se lo ricordino".

"Non si tratta solo di Friends. Noi eravamo due studi più in là. Dovete andare a visitare il nostro studio" dice Romano al gruppo di turisti, prima di posare per qualche foto con loro.

"Vai a sederti sul divano del tuo show!" grida Kudrow a Romano, unendosi al gruppo e suscitando una reazione stupita tra i presenti. "Viene sempre su questo divano perché vuole più attenzione" aggiunge con un sorriso.

Le apparizioni sono state parte di una promozione per il nuovo show di Kudrow e Romano, No Good Deed, una commedia nera creata dalla showrunner di Dead to Me, Liz Feldman.

No Good Deed: una scena della serie TV

La serie, composta da otto episodi, vede Kudrow e Romano nei panni di Lydia e Paul, una coppia che decide di vendere la loro casa e costruirsi una nuova vita. La splendida villa in stile spagnolo degli anni '20, situata in uno dei quartieri più ambiti di Los Angeles, diventa il centro di una frenesia immobiliare. Famiglie convinte di acquistare la casa dei loro sogni si affrettano a fare un'offerta, ma come Lydia e Paul sanno bene, a volte la casa dei sogni può trasformarsi in un incubo. Mentre cercano di nascondere i segreti oscuri che essa custodisce, i due protagonisti si rendono conto che l'unico modo per sfuggire al loro passato è affrontarlo una volta per tutte.

Tutti gli otto episodi della serie sono stati rilasciati su Netflix il 12 dicembre.