Friends, Lisa Kudrow ricorda le terribili riprese nella fontana e come Matthey Perry salvò la baracca

Ospite del podcast di Conan O'Brien, Lisa Kudrow ha raccontato le complicate riprese dell'iconica sequenza dei titoli di apertura di Friends, ringraziando Matthew Perry per aver salvato in qualche modo la situazione sul set.

Le riprese nel freddo della notte, immersi nell'acqua, non furono particolarmente apprezzate dal cast, nonostante nell'intro appaiano molto divertiti. Grazie al suo proverbiale umorismo, Perry rese il tutto molto più semplice.

L'ironia di Matthew Perry

"Onestamente, girare quei titoli nella fontana è stato un incubo. Non mi piace il disagio, per niente. Anche lieve, di qualsiasi tipo, non mi piace. E quella fontana era fredda, era molto tardi, di notte, avevamo fatto penso 500 ciak di ballo. Ballare senza motivo è difficile, è semplicemente complicato. Pensi cose come 'se giocassi con quella sciarpa?'. Invece no, non era divertente. Una gran gioia!" ha esordito ironica Kudrow.

I sei amici di Friends in una scena della prima stagione

L'attrice ha tirato in ballo proprio l'ironia di Matthew Perry:"Faceva così freddo e dovevamo continuare a farlo, e dissero che avrebbero fatto un'altra ripresa. Matthew disse 'Un'altra? Ok. Non ricordo il momento in cui non ero in una fontana. Seriamente, non ricordo un solo momento in cui non sono stato bagnato. Cosa siamo? Siamo bagnati in una fontana? Cosa? Stiamo ballando in una fontana?'".

Un'ironia che avrebbe caratterizzato anche Chandler Bing:"Non avevano ancora scritto il suo personaggio in quel modo, e non ricordo quando ho riso così tanto. Non sto scherzando, ci vedete ridere ed è perché lui ha appena detto 'Pronti? La facciamo di nuovo? La faremo di nuovo?'. Siamo piegati dalle risate in maniera isterica ed è nei titoli".

Friends racconta la storia di sei amici che vivono a New York. Lisa Kudrow interpreta Phoebe Buffay, musicista in erba e massaggiatrice, ex coinquilina di Monica (Courteney Cox). La sequenza d'apertura di Friends è immediatamente riconoscibile perché i sei personaggi ballano e giocano tra loro nella fontana prima di sedersi sull'iconico divano del Central Perk.