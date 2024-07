Friends: Lisa Kudrow credeva che il personaggio di Matthew Perry fosse gay

Lisa Kudrow, la bizzarra Phoebe Buffay della sit-com Friends, ha ricordato come inizialmente fosse convinta che Chandler Bing, il personaggio interpretato dal compianto Matthew Perry, fosse gay. Nel podcast Conan O'Brien Needs a Friend, Kudrow ha ricordato l'amico e collega.

Quando lesse per la prima volta il copione di Friends, Lisa Kudrow maturò la convinzione che Chandler fosse gay e secondo la sua opinione nessuno avrebbe potuto interpretarlo meglio di Matthew Perry, con il quale recitò nelle dieci stagioni della serie.

La persona più divertente

"[Matthew Perry] Era un talento straordinario. Pensai che il personaggio di Chandler, quando lo lessi, fosse gay e pensai che fosse una cosa buona. E così, alla lettura del copione, lo guardai due volte. Oh mio Dio. Non avrei mai potuto immaginare, in un milione di anni, qualcuno interpretare il personaggio in quel modo, con il suo ritmo e tutto il resto. È tutto merito suo" ha dichiarato l'attrice.

Matthew Perry in una scena di Go On

Conan O'Brien ricorda come Lisa Kudrow parlasse sempre con grande entusiasmo di Matthew Perry ogni volta che si sentivano già all'epoca della serie; la star ha raccontato che lo ritiene tutt'oggi una delle persone più divertenti che abbia mai conosciuto.

Da quando Matthew Perry è scomparso, Lisa Kudrow riguarda ogni tanto la serie:"Prima non riuscivo affatto a guardarla. La vedevo in onda e mi interessavo solo un po' e poi non riuscivo a sopportare di guardarmi. Dopo la morte di Matthew ho potuto ricominciare a guardare lo show perché non riguardava me. Per qualche motivo aveva a che fare con lui. E così, ho iniziato a guardare Friends. Non ho iniziato dalla prima stagione ma dalla sua morte a volte ho passato intere giornate a guardare lo show".

Nel cast di Friends le star erano Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc, Matthew Perry e David Schwimmer.