Friends: Jennifer Aniston terrorizza i fan sul set della serie (VIDEO)

Jennifer Aniston ha terrorizzato i fan di Friends che stavano posando per delle foto ricordo durante un tour dei Warner Bros. Studios, come rivela un esilante video condiviso online.

L'interprete di Rachel, in occasione della puntata di The Ellen DeGeneres Show di cui è stata conduttrice, si è infatti divertita a causare un po' di caos e regalare gioia a chi amato lo show cult che l'ha resa famosa.

Jennifer Aniston si è infatti nascosta dietro il famoso divano del Central Perk dove i fan si potevano sedere per posare per delle foto ricordo, apparendo a sorpresa con conseguenze esilaranti. La star, ritornata nell'iconico locale creato per lo show, ha quindi avuto modo di confrontarsi sul set con chi preferiva Ross e Joey, personaggi affidati a David Schwimmer e Matt LeBlanc, a Rachel, oltre a dover convincere due turiste che non si trattava di una sosia e assistere all'incontrollabile reazione di due sue grandi ammiratrici.