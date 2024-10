Freida Pinto, la star di The Millionaire spera che il suo nuovo film ispiri le giovani donne

L'attrice ha parlato pubblicamente di She Creates Change in occasione dell'International Day of the Girl.

Freida Pinto intende contribuire ad ispirare le ragazze di tutto il mondo per far sì che possano raggiungere a pieno il loro potenziale attraverso un nuovo progetto motivazionale. In occasione dell'International Day of the Girl, è stato distribuito il nuovo film She Creates Change.

Attraverso un mix di animazione e riprese dal vivo, con voci narranti di Freida Pinto, Charithra Chandran di Bridgerton e altri artisti, il film 'dà voce alla storia di sei ragazze coraggiose provenienti da tutto il mondo che hanno creato cambiamenti duraturi nella loro comunità'.

Ispirare il mondo

Ognuna delle ragazze presenti nel cortometraggio, provienienti da Bangladesh, India, Nepal, Sri Lanka, Tanzania e Vietnam, ha partecipato al programma di sviluppo delle competenze offerto da Room to Read, un'organizzazione no-profit globale dedicata all'alfabetizzazione e all'uguaglianza di genere nell'istruzione.

"Collaboro con Room to Read da molti anni" ha spiegato Pinto "quindi, quando mi è stato chiesto di partecipare a She Creates Change come produttrice esecutiva, ho detto subito di sì. Sono sempre stata una sostenitrice appassionata dell'istruzione femminile e progetti come questo sono di fondamentale importanza".

She Creates Change, secondo Freida Pinto, è un potente sguardo su come queste ragazze hanno lottato per migliorare le loro comunità:"Tutte le ragazze dovrebbero avere la possibilità di realizzare i propri sogni, indipendentemente dalle circostanze in cui sono nate. La mia speranza è che il pubblico di tutto il mondo sia ispirato da queste giovani donne tanto quanto lo sono stata io quando ho scoperto le loro storie, e che questo film raggiunga milioni di ragazze, incoraggiandole a liberare il proprio potere".

Tra i temi trattati nel cortometraggio ci sono argomenti delicati molestie, scarsità di cibo o matrimoni precoci. L'organizzazione spiega che 'con milioni di ragazze che ancora affrontano ostacoli all'istruzione in tutto il mondo, She Creates Change illustra il potere dei programmi di educazione alle competenze di vita nell'aiutare le ragazze a trovare la propria voce e promuovere il cambiamento delle loro comunità'.