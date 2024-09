Mr. Malcolm's List - La lista del signor Malcolm, la recensione: relazioni (poco) pericolose

Inghilterra, primi dell'Ottocento. Il signor Malcolm, un uomo di colore dell'alta società, è tra gli scapoli più ambiti negli ambienti borghesi. Peccato che abbia soltanto un piccolo, ma fondamentale, difetto, che gli ha impedito finora di accasarsi definitivamente: ha infatti l'abitudine considerata disdicevole di giudicare le donne che incontra in base a una lista di requisiti da lui redatta.

Freida Pinto e Zawe Ashton in una scena di Mr. Malcolm's List

Quando la bella Julia Thistlewaite viene rifiutata dal nobiluomo, provocando in lei un'ondata di vergogna, la donna ferita sceglie di vendicarsi ripagandolo con la stessa moneta. In Mr. Malcolm's List - La lista del signor Malcolm, Julia decide infatti di ospitare per qualche tempo la sua amica Selina, con la quale era cresciuta in orfanotrofio, per istruirla ed educarla secondo i modi nobiliari affinché faccia colpo proprio sul signor Malcolm, salvo poi lasciarlo con l'amaro in bocca non appena scoperta la famigerata lista. Ma con il passare dei giorni tra Selina e la presunta vittima di quel piano tutto al femminile nasce un sentimento inaspettato...

Mr. Malcolm's List: tempi e modi

Il ballo fu galeotto in Mr. Malcolm's List

In un'epoca della reggenza inglese che sembra seguire nella sua ucronia interrazziale le derive della serie cult Bridgerton, ha luogo questa storia romantica in costume che riprende il discorso sulla lotta di classe e sugli amori impossibili, con una ragazza di umili origini che si ritrova a innamorarsi del rampollo a cui spetta una ricca eredità e per questo ambito, senza successo, da molte zitelle della "Londra bene". Il film è basato sull'omonimo romanzo di Suzanne Allain, col quale la regista Emma Holly Jones aveva già tastato il terreno con un precedente cortometraggio dallo stesso titolo, rilasciato online nel 2019 ottenendo un notevole successo di visualizzazioni, superiore a due milioni. Un progetto originario che vedeva tra gli interpreti Sope Dirisu, Oliver Jackson-Cohen e Freida Pinto, che ritornano tutti anche in questa versione per il grande schermo, lunga poco meno di due ore.

Bridgerton 3, la recensione del finale: e se la magia della serie stesse svanendo?

Tutto è bene quel che finisce bene

Sope Dirisu è Mr. Malcolm

Una vicenda rassicurante per tutti i fan dei period-drama più inclini al romanticismo, dove la sceneggiatura si appoggia a soluzioni scontate pur di non scontentare nessuno. L'atmosfera è certamente rilassata e rende la visione piacevole se ci si avvicina senza troppe aspettative, ma un pizzico di originalità in più a livello di situazioni e di interazioni personali non avrebbe guastato: qua già sin da subito si comprende come il lieto fine sia già scritto per tutti i protagonisti di questa ronde sentimentale, dove nessuno si fa poi troppo male. A funzionare in Mr. Malcolm's List - La lista del signor Malcolm è soprattutto la verve leggera, con i toni dolci e frizzanti che trovano adeguato supporto dal cast: se la love-story principale è quella tra Sope Dirisu e Freida Pinto, a spiccare è soprattutto Zawe Ashton nelle vesti di orchestratrice dell'intrigo. Già apprezzata dal pubblico teatrale e scomoda villain di The Marvels, la signora Hiddleston riesce a dare la giusta personalità a un ruolo non semplice e spicca in mezzo ai pur eterogenei e convincenti comprimari.

Orgoglio e pregiudizio

Mr. Malcolm's List: una scena

Gli omaggi alle opere di Jane Austen si sprecano in questa girandola sempre più vivace e convulsa di equivoci e sotterfugi, con amori che vengono e amori che vanno, lasciando che la spontaneità dei personaggi e dei rispettivi attori prenda il sopravvento su una vicenda poco innovativa ma diretta, capace di arrivare subito al cuore e allo sguardo di chi è davanti allo schermo. L'idea della lista relativa alla compilazione di colei che dovrebbe essere la donna ideale riporta ad una sorta di arcaica versione delle moderne app di incontri, dove l'utente sceglie le preferenze nella speranza di trovare l'anima gemella ideale. Ma come spesso accade sono proprio gli opposti che si attraggono e anche in Mr. Malcolm's List - La lista del signor Malcolm la storia segue regole non scritte, al fine di garantire ciò che il principale target di riferimento bramava per i suoi protetti filmici.