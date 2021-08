Free Guy: Ryan Reynolds duetta con Mariah Carey sulle note di Fantasy e la performance è esilarante

Durante il tour promozionale di Free Guy, Ryan Reynolds ha palesato il suo amore per Mariah Carey, lo stesso amore che ha spinto l'attore a insistere per ottenere la canzone Fantasy come parte della colonna sonora del film sopracitato. Ma non finisce qui! Ryan Reynolds e Mariah Carey, infatti, hanno davvero dato vita a un duetto che è finito su TikTok!

Mariah Carey si è misurata in un duetto in lip-sync di Fantasy insieme a Ryan Reynolds e ha chiesto ai loro fan di andare al cinema a vedere Free Guy in modo tale da poter smettere di cantare la canzone. Il video inizia con Reynolds molto tranquillo che attende l'inizio di Fantasy. Non appena il coro si scatena, anche l'attore canta muovendo le mani come fossero farfalle. Allo stesso modo, anche la pop star ha fatto la stessa cosa sul suo profilo TikTok e ha, poi, unito i due video come se la performance fosse stata registrata allo stesso momento.

Nella caption del suo post, Mariah Carey ha scritto: "Questo duetto con Ryan Reynolds non faceva parte dei piani". La canzone è inclusa nella colonna sonora dell'ultimo film con Ryan Reynolds (di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Free Guy) e accompagna la sequenza di sogni a occhi aperti in cui il suo personaggio incontra Millie. Nel corso di un'intervista con Variety di qualche settimana fa, Reynolds ha ammesso di considerare Fantasy come "il carburante del film".

L'attore ha dichiarato: "Sono un grande fan di Mariah Carey, per cui è venuto tutto naturale". All'inizio, al posto di Fantasy ci sarebbe dovuta essere Your Love, ottima canzone ma, secondo l'attore, per nulla in grado di raggiungere il livello di Fantasy. Ryan Reynolds ha dichiarato a questo proposito: "Si tratta di una canzone anni Ottanta che, però, non era epica come volevo fosse. Poi è spuntata fuori Fantasy e tutto ha assunto senso".

Infine, Ryan Reynolds ha parlato anche del modo in cui ha conosciuto Mariah Carey: "Sono andato a parlare con Mariah a proposito della canzone e le ho rivelato quanto sia stata importante per noi e per lo sviluppo del film. Lei era davvero emozionata e felice".