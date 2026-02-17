Frederick Wiseman: il leggendario documentarista morto a 96 anni

Wiseman, prolifico autore di National Gallery ed e Ex Libris: New York Public Library, è morto il 16 febbraio 2026 negli Stati Uniti.

Frederick Wiseman
NOTIZIA di 17/02/2026

Ci lascia un monumento della storia del documentario. Frederick Wiseman è morto il 16 febbraio 2026 all'età di 96 anni. A confermare la notizia della scomparsa dell'autore di Titicut Follies, At Berkeley, National Gallery e Ex Libris, la famiglia e Zipporah Films in un comunicato congiunto.

"Per quasi sei decenni, Frederick Wiseman ha creato un corpus di opere senza pari, una documentazione cinematografica completa delle istituzioni sociali contemporanee e dell'esperienza umana ordinaria, principalmente negli Stati Uniti e in Francia", si legge nella dichiarazione. "I suoi film, da Titicut Follies (1967) al suo lavoro più recente, Menus-Plaisirs - Les Troisgros (2023), sono celebrati per la loro complessità, la potenza narrativa e lo sguardo umanista. Ha prodotto e diretto tutti i suoi 45 film con la Zipporah Films, Inc."

Frederick Wiseman al photocall di Venezia 2014, dove ha ricevuto il Leone d'oro alla carriera
Frederick Wiseman alla Mostra del Cinema di Venezia

La carriera di Frederick Wiseman

Nato a Boston, Wiseman si laureò al Williams College e alla Scuola di Legge di Yale. Il suo debutto nell'industria cinematografica avviene come produttore. La sua prima fatica è The Cool World, diretto da Shirley Clarke, sulla vita in una gang di Harlem. Successivamente si occupaerà della produzione e della regia di Titicut Follies, che racconta la dura vita dei pazienti del Bridgewater State Hospital, un ospedale per malati mentali criminali.

Si è concentrato nell'esplorazione della vita e del funzionamento delle istituzioni americane in oltre 40 documentari, da High School del 1968 a Law and Order sul Dipartimento di Polizia di Kansas City, Hospital, Public Housing e City Hall del 2020.

Ospite di vari festival del cinema, Wiseman ha ricevuto un Oscar alla carriera nel 2016 e il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2014. La sua ultima fatica, uscita nel 2023, Menus-plaisirs - Les Troisgros, focus su un ristorante francese che vant tre stelle Michelin da più di 50 anni.