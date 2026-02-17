Frederick Wiseman: il leggendario documentarista morto a 96 anni

Wiseman, prolifico autore di National Gallery ed e Ex Libris: New York Public Library, è morto il 16 febbraio 2026 negli Stati Uniti.

Ci lascia un monumento della storia del documentario. Frederick Wiseman è morto il 16 febbraio 2026 all'età di 96 anni. A confermare la notizia della scomparsa dell'autore di Titicut Follies, At Berkeley, National Gallery e Ex Libris, la famiglia e Zipporah Films in un comunicato congiunto.

"Per quasi sei decenni, Frederick Wiseman ha creato un corpus di opere senza pari, una documentazione cinematografica completa delle istituzioni sociali contemporanee e dell'esperienza umana ordinaria, principalmente negli Stati Uniti e in Francia", si legge nella dichiarazione. "I suoi film, da Titicut Follies (1967) al suo lavoro più recente, Menus-Plaisirs - Les Troisgros (2023), sono celebrati per la loro complessità, la potenza narrativa e lo sguardo umanista. Ha prodotto e diretto tutti i suoi 45 film con la Zipporah Films, Inc."

Frederick Wiseman alla Mostra del Cinema di Venezia

La carriera di Frederick Wiseman

Nato a Boston, Wiseman si laureò al Williams College e alla Scuola di Legge di Yale. Il suo debutto nell'industria cinematografica avviene come produttore. La sua prima fatica è The Cool World, diretto da Shirley Clarke, sulla vita in una gang di Harlem. Successivamente si occupaerà della produzione e della regia di Titicut Follies, che racconta la dura vita dei pazienti del Bridgewater State Hospital, un ospedale per malati mentali criminali.

Si è concentrato nell'esplorazione della vita e del funzionamento delle istituzioni americane in oltre 40 documentari, da High School del 1968 a Law and Order sul Dipartimento di Polizia di Kansas City, Hospital, Public Housing e City Hall del 2020.

Ospite di vari festival del cinema, Wiseman ha ricevuto un Oscar alla carriera nel 2016 e il Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2014. La sua ultima fatica, uscita nel 2023, Menus-plaisirs - Les Troisgros, focus su un ristorante francese che vant tre stelle Michelin da più di 50 anni.