Freddie - Morgan racconta i Queen: stasera su Rai2 lo speciale omaggio alla band!

Stasera su Rai2, alle 23.05, va in onda Freddie - Morgan racconta i Queen, la replica dello speciale - andato in onda per la prima volta a gennaio - che rende omaggio a una delle band più importanti della scena musicale internazionale di tutti i tempi.

Morgan per l'occasione è accompagnato dalla straordinaria voce di Petra Magoni e dal polistrumentista Megahertz, e introdurrà gli spettatori, a modo suo, nel mondo dei Queen, una delle rock band più famose di sempre. Uno speciale reso prezioso dallo storico concerto live di Montreal, nel 1981, che consegnò definitivamente il gruppo alla storia del rock: un concerto, quello canadese, ricco dei brani più celebri, ma anche di canzoni ispirate e drammatiche, divenute degli inni senza tempo.

Lo speciale arriva in un anno d'oro per la figura di Freddie Mercury, grazie a Bohemian Rhapsody, il biopic musical di Bryan Singer che è stato, alla fine del 2018, un enorme successo al botteghino internazionale. E ha fruttato al suo protagonista, Rami Malek, un Oscar proprio per l'interpretazione di Mercury.

Dove guardarlo: Freddie - Morgan racconta i Queen va in onda in seconda serata su Rai2 a partire dalle 23.05. Sarà possibile seguirlo in streaming anche sul portale RaiPlay.