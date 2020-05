Fred Willard, morto l'attore di Modern Family e WALL•E

Ci lascia Fred Willard, l'attore è morto all'età di 86 anni: sarà ricordato per Modern Family, Wall-e per il film di cult This is Spinal Tap.

Fred Willard, il prolifico e amato attore comico, è morto ieri all'età di 86 anni. Willard, celebre per Modern Family e per film di culto come This is Spinal Tap, si è spento per cause naturali.

La figlia dell'attore, Hope Mulbarger, ha detto in un comunicato: "La scorsa notte mio padre se n'è andato in pace alla fantastica età di 86 anni. Ha continuato a muoversi, lavorare e a renderci felici fino alla fine. Gli abbiamo voluto molto bene! Ci mancherà per sempre."

Jamie Lee Curtis, moglie di Christopher Guest, regista che aveva collaborato in più occasioni con Fred Willard, ha condiviso per prima la notizia della morte dell'attore e ne ha sottolineato il talento. "Adesso lui è con la sua adorata Mary" - ha scritto Lee Curtis, riferendosi alla moglie dell'attore, morta nel 2018 - "Grazie per tutte le risate di pancia, Mr. Willard."

Fred Willard è celebre per aver preso parte a numerosi programmi televisivi di successo, ma anche a film come This is Spinal Tap, Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy, WALL•E - in cui interpretava l'unico personaggio live action - ma anche serie tv come Modern Family e persino la soap Beautiful.