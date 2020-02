Freccia Nera: Vin Diesel pensa che sia ancora possibile realizzare un film

Freccia Nera, uno dei personaggi della Marvel, potrebbe apparire in uno dei prossimi film dello studio e Vin Diesel ha svelato che esiste ancora la possibilità che il progetto venga realizzato.

L'attore ha già lavorato nel mondo del MCU in occasione dei film dedicati ai Guardiani della Galassia e in più occasioni ha parlato del suo desiderio di interpretare anche Blackagar Boltagon in un lungometraggio dedicato agli Inumani.

Vin Diesel ha ora dichiarato che i fan potrebbero avere un ruolo decisivo nel casting di Freccia Nera: "Ragazzi, è compito vostro! Diciamo che sarebbe uno scherzo divertente nei confronti di Vin dargli un personaggio che dice tre parole monosillabiche e poi un altro che non dice assolutamente nulla".

L'attore già nel 2014 aveva parlato del suo interesse nei confronti del personaggio dichiarando che non sapeva se lo studio avrebbe lavorato a un cinecomic dedicato agli Inumani (al centro anche di una fallimentare serie tv cancellata dopo una sola stagione), spiegando che avrebbe comunque atteso uno script prima di decidere se fosse il caso di accettare la parte: "Spetta alla Marvel convincermi, non il contrario. E li adoro, ma dico semplicemente che accadrebbe se mi mostrassero uno script convincente e fosse coinvolto un regista grandioso, tutte cose che so essere possibile grazie a Kevin Feige, perché mi ha stupito quando ha suggerito Groot. Quello è stato, secondo me, profondo".