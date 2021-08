Freaks Out: il nuovo artwork del film che sarà presentato a Venezia 2021

Gabriele Mainetti, il regista di Freaks Out, ha appena postato il nuovo artwork della pellicola che sarà presentata in concorso a Venezia 2021.

Gabriele Mainetti, regista di Freaks Out, ha appena condiviso sui propri profili Instagram e Facebook uno splendido artwork del nuovo film: il suo secondo lavoro registico che sarà presentato in concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2021.

Freaks Out: un'immagine del lungometraggio

Gabriele, assieme alla foto dell'artwork della sua nuova pellicola, ha pubblicato anche una breve didascalia in cui ha menzionato anche il festival: "#FestivalDiVenezia i miei Freaks non vedono l'ora di sbarcare al Lido! #FreaksOut"

Il secondo lungometraggio di Mainetti, regista di Lo chiamavano Jeeg Robot, è stato prodotto da Goon Films e, a proposito del progetto, la società di produzione ha dichiarato: "Si dice che il secondo film sia il più difficile da realizzare, soprattutto quando il primo ha generato un riscontro positivo. Non sarà facile soddisfare le aspettative ora che l'asticella si è alzata ulteriormente. Come nella precedente esperienza faremo del nostro meglio per fare di più di quello che potremmo permetterci. Alla fine l'approccio produttivo sarà com'è stato con Jeeg... solo su una scala più grande."

Freaks Out: una foto dei protagonisti del film

Freaks Out è apparso per la prima volta nel listino dei film distribuiti da 01 Distribution in occasione del Torino Film Festival del 2018 ma, in seguito, il progetto è stato rinviato all'anno seguente a causa del lunghissimo processo di post-produzione. Inizialmente la data di uscita nella sale sarebbe dovuta essere il 22 ottobre 2020 ma, a causa della pandemia di COVID-19, è stata posticipata al 28 ottobre 2021.