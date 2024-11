Dear Santa: Jack Black è un Satana irresistibile nel trailer della commedia di Natale

Chi meglio di Jack Black per ricoprire i panni di Satana che si spaccia per Babbo Natale in questa nuova commedia di Paramount?

Paramount+ ha diffuso in streaming il trailer di Dear Santa, commedia natalizia con protagonista Jack Black nei panni di Satana, che per un errore di scrittura di un ragazzino viene scambiato per Babbo Natale.

Il film, diretto da Peter e Bobby Farrelly, racconta infatti di un ragazzino che commette un errore di ortografia nella sua lettera a Babbo Natale, invitando inavvertitamente Satana a visitare la sua casa. Sebbene Black sia vestito con una pelliccia rossa e bianca, è abbastanza chiaro che non è l'allegro San Nicola delle feste.

I Farrelly hanno rivelato di aver lavorato a questa idea per circa 15 anni, ma di aver avuto bisogno di tempo per far sì che prendesse forma. L'ultima volta che il duo ha lavorato insieme è stato ben 10 anni fa per Scemo & + scemo 2. Da allora Peter Farrelly ha lavorato da solo dirigendo anche il film Premio Oscar Green Book. Bobby, invece, ha diretto Champions lo scorso anno.

"È un film a cui abbiamo lavorato a lungo, come tutti i nostri film", ha dichiarato Peter. "Per esempio, per realizzare Scemo e più scemo ci sono voluti cinque anni. Tutti pazzi per Mary era una sceneggiatura vecchia di 10 anni quando l'abbiamo riscritta, così come Kingpin. Ci vuole un po' di tempo per arrivarci, e così è stato anche in questo caso".

Jack Black nelle prime foto di Dear Santa, la commedia natalizia dei fratelli Farrelly

Bobby ha spiegato che hanno scelto Black per interpretare Satana perché volevano qualcuno che potesse sembrare diabolico, ma in modo divertente. Ha poi proseguito: "Jack è quel tipo di persona che con le sue sopracciglia inarcate, le sue facce e tutto il resto, ha sempre un po' di malizia, ma è estremamente simpatico, e questo è Jack. Non abbiamo mai voluto farne un film dell'orrore o qualcosa del genere. Volevamo che fosse comico. Quindi è stato un compito delicato interpretare questo personaggio iconico ma in modo che il pubblico potesse divertirsi. E Jack era il tipo perfetto".

Dear Santa debutterà direttamente in streaming su Paramount+ il 25 novembre prossimo, giusto in tempo per le vacanze di Natale, periodo in cui gustarlo in compagnia di tutta la famiglia riunita.