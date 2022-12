Frank Vallelonga Jr., l'attore di Green Book trovato senza vita nel Bronx

Frank Vallelonga Jr. è morto all'età di 60 anni. Il suo cadavere senza vita è stato ritrovato dalla polizia su un marciapiede all'esterno di una fabbrica di lamiere a Hunts Point, nel Bronx. Il ritrovamento è avvenuto nella giornata di lunedì 28 novembre 2022.

Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento, ma i primi risultati indicano un'overdose, come hanno riferito fonti delle forze dell'ordine al New York Post. Inoltre, in relazione al misterioso ritrovamento è stato effettuato un arresto. L'arrestato è Steven Smith, uomo con diversi precedenti penali alle spalle. Un video, ora in mano agli inquirenti, mostrerebbe un'auto fermarsi accanto al marciapiede e scaricare il corpo senza vita di Frank Vallelonga Jr.

Green Book, la scena della pizza fu un'idea di Viggo Mortensen

L'attore è il figlio dell'omonimo buttafuori del Copacabana, noto come Tony Lip, interpretato da Viggo Mortensen in Green Book. Il film racconta la vera storia del viaggio del 1962 dell'anziano Vallelonga attraverso il Sud segregato con il pianista nero Don Shirley.

Nel film Vallelonga Jr. ha vestito i panni dello zio. La sceneggiatura è stata scritta da lui e il film ha vinto l'Oscar nel 2019.