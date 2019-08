Franco Columbu, morto il trainer di Arnold Schwarzenegger: "Eri il mio migliore amico"

Franco Columbu è morto nel primo pomeriggio di oggi dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno nelle acque di San Teodoro, sulla costa nord orientale della Sardegna. Columbu, aveva 79 anni, era personal trainer e soprattutto amico da una vita di Arnold Schwarzenegger.

Poche ore dopo la morte di Franco Columbu, Arnold Schwarzenegger, devastato dal dolore, gli ha dedicato un lungo e toccante post corredato di tante immagini in cui ricorda la loro lunga amicizia iniziata nella metà degli anni Sessanta a Monaco di Baviera e proseguita poi negli States. Un legame fortissimo tra i due, così come per il paese natale di Columbu, Ollolai, in Barbagia, dove era nato: nel 2015 l'attore di Terminator ne era diventato, infatti, cittadino onorario.

A quanto si apprende dai quotidiani L'Unione Sarda e La Nuova Sardegna, Franco Columbu si sarebbe sentito male nel primo pomeriggio, verso le 14.00. Soccorso e trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Olbia è deceduto all'arrivo al Pronto Soccorso, senza che l'ex culturista riprendesse conoscenza.

Dal paesino al centro dell'isola si era trasferito in Germania, iniziando una vita del tutto diversa da quella immaginata: doveva fare il muratore, ma finì nelle palestre e seguendo la sua passione del pugilato scoprì il culturismo. E arrivarono i successi: dai titoli di Uomo più forte del mondo, Mister Mondo e Mister Universo, sino a Mister Olimpia nel 1981. L'incontro con Arnold Schwarzenegger, di cui divenne amico fraterno e poi personal trainer, portò entrambi a solcare l'oceano verso la California. A Schwarzenegger si aprirono le porte di Hollywood con Conan il barbaro; Columbu invece creò una catena di palestre per insegnare culturismo, pur continuando ad assistere Schwarzenegger, togliendosi però lo sfizio di comparire in piccoli ruoli in alcuni dei suoi film più noti come Conan e Terminator. Da protagonista sarà solo in alcuni B-Movie come Un poliziotto sull'isola, girato per la maggior parte proprio a Ollolai, in cui stavolta è Schwarzenegger a fare un piccolo cameo e Dreamland - La terra dei sogni in un ruolo quasi autobiografico.

In tutto questo tempo il loro legame non si è mai interrotto: Franco Columbu fu testimone di nozze di Schwarzy nel matrimonio con Maria Shriver e lo seguì anche nell'avventura politica che lo portò a diventare governatore della California. Nel post per commemorare l'amico appena deceduto, Arnold Schawrzenegger lo ricorda bene: "Franco, mi hai sempre sentito dire che non mi piace quando le persone dicono che sono un uomo che si è fatto da sé. Mi hai persino sentito dire che è perché tu fai parte del motivo per cui non ho mai potuto accettare quell'etichetta. Ma volevo che tu sapessi il perché. Dal momento in cui ci siamo incontrati a Monaco, sei stato il mio amico più fidato. Ci siamo aiutati a vicenda, abbiamo gareggiato l'uno con l'altro e abbiamo riso in ogni momento lungo questo cammino. - Così si legge su Facebook - Quando finalmente sono arrivato in America ero solo. Avevo lasciato tutta la mia vita alle spalle, la mia famiglia, il mio paese. Quindi, quando ho chiesto a Joe Weider di portarti ad allenarti con me, è stato perché sapevo che non sarei stato lo stesso senza il mio migliore amico. Sarei potuto crescere senza soldi, senza i miei genitori, ma non sarei mai cresciuto senza di te. Oggi sono devastato. Ma sono anche così grato per i 54 anni di amicizia e gioia che abbiamo condiviso. Gli allenamenti, le partite a scacchi, i lavori di costruzione, i pasti, gli scherzi, le lezioni di vita - abbiamo fatto tutto insieme. Siamo cresciuti, abbiamo imparato e amato. La mia vita è stata più divertente, più colorata e più completa grazie a te. Mi mancherai sempre. Ma saprò anche che una parte di te vive in me, in Debbie, in Maria e nei milioni di persone che hai ispirato ogni giorno in cui hai vissuto. E ci sarò per Maria e Debbie, quindi ora puoi riposare senza preoccupazioni. - E conclude - Ti voglio bene Franco. Ricorderò sempre la gioia che hai portato nella mia vita, i consigli che mi hai dato e lo scintillio nei tuoi occhi che non è mai scomparso. Eri il mio migliore amico. Ti vorrò sempre bene. Arnold".

Parole di cordoglio sono arrivate anche dal sindaco di Ollolai, Efisio Arbau, che a La Repubblica dichiara: "La morte di Franco per noi è una notizia dolorosissima, era l'ambasciatore di Ollolai nel mondo", sottolineando che Columbu stava ora lavorando con il Comune per creare un centro di documentazione sulla sua carriera.