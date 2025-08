Francis Ford Coppola è stato ricoverato in ospedale a Roma

Il regista, in Italia per presentare Megalopolis e per cercare le location del suo nuovo film, avrebbe dei problemi cardiaci che l'hanno costretto al ricovero.

Francis Ford Coppola, secondo quanto riporta l'ANSA, sarebbe attualmente ricoverato in ospedale. Il regista sarebbe in queste ore al Policlinico di Tor Vergata a Roma, dopo essere entrato in reparto questa mattina.

Il ricovero in ospedale

Secondo le indiscrezioni dell'agenzia, il regista Francis Ford Coppola avrebbe dei problemi cardiaci.

In queste settimane il maestro del cinema era in Italia, facendo tappa anche al Magna Grecia Film Festival per presentare Megalopolis, il suo film più recente.

Il filmmaker stava inoltre cercando le location giuste per le riprese del suo nuovo film che dovrebbero iniziare in autunno.

Attualmente non sono state rivelati ulteriori dettagli sulla condizione di salute di Coppola e non resta che attendere delle notizie provenienti da fonti vicine alla famiglia.

Il ritorno di Coppola con Megalopolis

Francis Ford Coppola ha deciso di finanziare in modo autonomo, spendendo circa 120 milioni di dollari, la produzione del suo film Megalopolis, con un cast stellare guidato da Adam Driver.

La storia è ambientata in una versione futuristica dell'America e ha come protagonista un architetto che si scontra con un sindaco corrotto (Giancarlo Esposito), nel decidere come ricostruire la metropoli di New Rome dopo un disastro.

In Italia il film è disponibile in formato homevideo, permettendo ai fan di vedere il progetto con star anche Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Laurence Fishburne, Nathalie Emmanuel, Jason Schwartzman, Kathryn Hunter, D. B. Sweeny, Romy Mars e Dustin Hoffman.

Il dietro le quinte dell'ambizioso progetto sarà raccontato nel documentario Megadoc diretto da Mike Figgis, uno dei titoli che verranno presentati alla Mostra del Cinema di Venezia e di cui recentemente è stato diffuso il primo teaser trailer.