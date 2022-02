Francis Ford Coppola: "I film Marvel sono solo un prototipo"

Francis Ford Coppola, regista di film cult come Il Padrino, ha condiviso la sua opinione, non lusinghiera, sui progetti Marvel.

Un'intervista rilasciata a GQ rivela infatti che il maestro del cinema considera i lungometraggi tratti dai fumetti come "un unico prototipo".

Al magazine Francis Ford Coppola ha dichiarato: "In passato c'erano dei film realizzati dagli studio. Ora ci sono film Marvel. E che cosa è un film Marvel? Un film Marvel è un prototipo che è stato realizzato più e più volte e poi ancora più e più volte per farlo sembrare diverso".

Il regista ha aggiunto: "Anche le persone di talento... Si potrebbe prendere Dune, diretto da Denis Villeneuve, un artista estremamente talentuoso e dotato, e si potrebbe prendere No Time To die diretto da... Gary? Cary Fukunaga, artisti estremamente dotati, di talento, meravigliosi, e si potrebbero prendere entrambi questi film e si potrebbe estrarre la stessa sequenza dai due progetti e metterli insieme. La stessa sequenza in cui le macchine si scontrano. Hanno tutti delle cose simili e devono quasi averle, se devono giustificare il proprio budget. E quelli sono i film buoni, i filmmaker di talento".

Il regista ha inoltre espresso la sua opinione sulle piattaforme di streaming: "Voglio che West Side Story abbia un successo incredibile, per ricordare alle persone che il debutto al cinema è molto più importante che quello che chiamiamo streaming. Lo streaming è solo l'home video".