Francesco Venditti, Chi è il figlio di Antonello e Simona Izzo: età, mogli, figli, film e fiction

Francesco Venditti è il figlio di Antonello e Simona Izzo. Il cantautore e l'attrice e doppiatrice si separarono quando lui aveva solo due anni. Nel corso degli anni, Francesco si è affermato sia nel mondo del cinema che in televisione, partecipando a numerose produzioni televisive e cinematografiche. Ha collaborato anche con sua madre e con Ricky Tognazzi, sposato con Simona dal 1995.

Chi è Francesco Venditti

Francesco Venditti, nato il 27 agosto 1976 a Roma, è un poliedrico artista italiano, noto per la sua carriera di attore e doppiatore. Figlio del celebre cantante Antonello Venditti e della regista e attrice Simona Izzo.

Francesco ha tracciato il suo percorso nel mondo dello spettacolo con un debutto cinematografico nel 1996 e numerose partecipazioni in film e serie tv.

Esordio e Successi Cinematografici:

Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto nel 1996 con il film Vite Strozzate, diretto da Ricky Tognazzi. Da allora, Francesco Venditti ha consolidato la sua presenza nel mondo cinematografico, apparendo in produzioni di rilievo come Romanzo criminale (2005) e Gas, quest'ultimo sceneggiato da Alexandra La Capria, la sua prima moglie, e diretto da Luciano Melchionna.

Televisione e Partecipazioni in Fiction:

Oltre al cinema, Francesco ha contribuito al panorama televisivo con la sua presenza in film come Compagni di branco di Paolo Preti e numerose fiction e serie tv, tra cui Caro maestro 2 del l997, Una donna per amico, e il remake de La freccia nera diretto da Fabrizio Costa nel 2006.

Nel 2021 ha partecipato a Svegliati amore mio, diretto da sua madre, Simona Izzo, e da Ricky Tognazzi.

Ritorno al Cinema e Collaborazioni televisive:

Dopo una parentesi televisiva, Francesco Venditti è tornato sul grande schermo nel 2009 con Polvere dei registi Massimiliano D'Epiro e Danilo Proietti. Nel 2010, ha interpretato il ruolo di un sindacalista nella fiction Mia madre, diretta da Ricky Tognazzi.

Nel 2012, è stato protagonista della miniserie Il caso Enzo Tortora - Dove eravamo rimasti, ancora una volta sotto la regia di Ricky Tognazzi. La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2019 con il film A mano disarmata di Claudio Bonivento.

Vita Personale e familiare:

Francesco Venditti è padre di quattro figli. Alice e Tommaso sono nati dal suo matrimonio con la collega Alexandra La Capria, mentre Leonardo e Mia sono frutto della sua unione con l'attuale moglie Cristina Congiunti.

Parlando della primogenita Alice con Serena Bortone, Francesco condivise un aneddoto toccante che la riguarda: "Era fidanzata con un ragazzo, io e la mamma più di una volta le abbiamo detto 'Guarda che secondo noi ti stai innamorando della tua amica'. Lei diceva di no, invece dopo un po' si è aperta ed era così".

Rapporto con i Genitori

Nel contesto familiare, Francesco ha raccontato che inizialmente, la musica di suo padre lo allontanava, ma col tempo ha compreso il significato delle sue canzoni, avvicinandosi ad Antonello Venditti.

Riguardo a Simona Izzo, descrive la madre come l'essenza materna per un figlio maschio, sottolineando il carattere schietto dei suoi consigli, a volte percepiti come giudizi.