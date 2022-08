Francesco Totti, parla il suo amico: "con Ilary Blasi è successo qualcosa di grave, lui parlerà"

Sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, l'unico a parlare è Alex Nuccetelli, amico dell'ex calciatore della Roma che, ancora una volta, ha preso le difese di Totti, insinuando che la colpa della fine della storia d'amore sia solo della conduttrice del l'Isola dei famosi.

Non è la prima volta che Alex Nuccetelli rilascia interviste per parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi, nonostante che proprio i protagonisti di questa soap abbiano deciso di mantenere il silenzio, scegliendo di non commentare nessuna delle notizie che in questi giorni sono apparse sulla carta stampata. Nessun commento neanche sulle foto che hanno immortalato Totti mentre entrava a casa di Noemi Bocchi.

Questa volta Alex Nuccetelli ha parlato con il settimanale Novella 2000, rimarcando l'importanza della famiglia per il suo amico Totti: "Non si sarebbe mai allontanato se non fosse successo qualcosa di grave. Senza un valido motivo, Francesco non si sarebbe mai allontanato. Per lui la famiglia veniva prima di tutto e sopra ogni cosa. Per Ilary provava un amore esagerato, un'attrazione viscerale, qualcosa di grave è successo".

Secondo Alex Nuccetelli presto Francesco Totti parlerà raccontando la sua versione dei fatti: "Quello che so è che Francesco assolutamente parlerà a breve, è successo qualcosa un anno e mezzo fa che gli ha dato molto fastidio. E dopo quel fatto da tempo considerava il rapporto con Ilary ormai tramontato". Nuccetelli, quindi, lascia intendere che Totti si è avvicinato a Noemi solo dopo che il suo rapporto con Ilary era entrato in crisi.