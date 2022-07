Francesco Totti e Ilary Blasi, per Alex Nuccetelli: “Non si sono lasciati a causa di terze persone”

Alex Nuccetelli è stato ospite di Roberta Capua e Gianluca Semprini nel programma Estate in Diretta per parlare della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, il personal trainer è molto amico dell'ex capitano della Roma.

Dopo i due comunicati distinti, con cui Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato, tramite ANSA, la fine della loro relazione, i due hanno deciso di tacere, per il momento nessuno ha fatto altre dichiarazioni o commenti relativi alla fine del loro matrimonio. Chi invece sta parlando è Alex Nuccetelli, amico di Totti, che sta rilasciando interviste alla carta stampata, in televisione, oltre a scriverne sui social.

Pochi giorni fa, raggiunto da Il Messaggero, Nuccetelli aveva detto "Se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato" e "Francesco ha davvero amato tanto Ilary, fin dall'inizio e con Noemi non è stata solo una storia di una sera, si tratta di qualcosa di importante".

A Estate in Diretta l'amico di Francesco Totti, intervistato sull'argomento dai due conduttori, ha detto "Credo che dopo vent'anni possano accadere tutte le cose. Secondo me non è vero che ci sono terze persone, soprattutto in rapporti di questa importanza, bellezza e solidità. Loro sono stati due genitori fantastici, da esempio per tanti giovani. Hanno cresciuto i figli nella maniera più genuina del mondo, cercando veramente di fare apparire in loro delle radici di base. Le tentazioni sono tante. Credo che c'è da fare un plauso assoluto a questi due ragazzi così belli e vincenti".

Per il momento ci sono solo chiacchiere su presunti flirt della Blasi, mentre, la settimana scorsa, il magazine Chi ha pubblicato alcune foto dell'ex capitano della Roma con la presunta fiamma Noemi Bocchi, ex moglie di Mario Caucci. Secondo lo stesso periodico, la conduttrice, dopo aver saputo delle foto che ritraevano Totti e Noemi, si sarebbe infuriata perchè "Totti ha negato fino alla noia, con la moglie e con gli amici, di avere una relazione con Noemi - si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini - Al punto che Ilary ha smentito le voci di un possibile tradimento del marito. Se lo ha fatto è perché era sicura di non essere smentita dai fatti. Per questo si è molto arrabbiata quando ha saputo delle foto. Il patto era che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme".

Ma Alex Nuccetelli, ovviamente, ha qualcosa da dire anche sulle famigerate foto "C'è da capire se veramente c'è. Ho visto delle foto di Chi che dovevano essere chissà che cosa. Ho visto delle foto sotto un palazzo. Io e Francesco ci sentiamo spessissimo e sempre, sin da single. Non è mai stato un uomo di quelli che si è vantato delle sue conoscenze o delle sue cose, è molto riservato".