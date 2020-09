Francesco Totti: per la foto della figlia Chanel su Gente "ci saranno conseguenze legali"

Francesco Totti ha annunciato azioni legali dopo che il lato B della figlia Chanel, di soli 13 anni, è finito in bella mostra sulla copertina del settimanale Gente. In un'intervista a Repubblica l'ex capitano della Roma ha praticamente avvertito di avere già contatto i suoi avvocati.

La storia è ormai nota: una settimana fa Gente ha pubblicato una foto di Chanel Totti, il volto pixellato ed il fisico in mostra con il titolo pruriginoso: "è la gemella di mamma Ilary", una didascalia annunciava altre foto esclusive all'interno del settimanale. Francesco Totti e Ilary Blasi con un post condiviso suo social criticavano aspramente la copertina. L'ex capitano della Roma, che ha iniziato una nuova attività come procuratore di calciatori, ha detto : "Io non credo ai social. Neanche li leggevo, finché non mi hanno segnalato certi commenti bavosi alla famosa copertina di Gente".

Francesco Totti è stato intervistato da Paolo Condò che per anni ha lavorato a La Gazzetta dello Sport ed è appena approdato a Repubblica, a lui Totti ha confessato lo stato d'animo suo e della moglie dopo aver visto la copertina: "ecco, questa è una storia che ha mandato Ilary e me fuori di testa" aggiungendo "Ci saranno conseguenze legali".

Francesco Totti in questi giorni sta per arrivare sul grande schermo con Mi chiamo Francesco Totti, il docufilm che percorre la carriera dell'ex capitano della Roma, mentre Sky ha annunciato la produzione di Speravo de morì, prima titolo provvisorio della serie su Francesco Totti diretta da Luca Ribuoli.