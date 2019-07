Francesco Totti fissato col sesso, dice Ilary Blasi: "Ora è invecchiato però"

Che Francesco Totti fosse fissato col sesso è quello che sappiamo da un po', ma Ilary Blasi, la popolare conduttrice e moglie dell'ex capitano della Roma, è ritornata sulle parole pronunciate in una vecchia intervista per smentirle.

A quanto pare non solo l'intervista è ormai un po' vecchiotta, ma anche il buon Totti, almeno per certe cose, almeno a giudicare da quanto Ilary Blasi ha dichiarato in una recente chiacchierata con il settimanale Chi: "Avevo detto che Francesco era fissato con il sesso e per fortuna c'erano i ritiri? Adesso sono passati dieci anni, è invecchiato". Non solo lui è invecchiato, ma sono aumentate anche le preoccupazioni e i dispiaceri legati al lavoro: prima l'addio al calcio giocato, poi, quello di qualche settimana fa, al suo club del cuore, la Roma. Eppure Ilary Blasi non è pessimista o amareggiata rispetto a un ultimo atto che poco è piaciuto ai tifosi, anzi: "Io sono sempre con lui, qualunque cosa faccia. Ma questa volta è diverso rispetto a quando ha smesso di giocare, adesso penso che il cambiamento faccia bene, lo vedo come un elemento positivo".

Il quadro che ne vien fuori, insomma, al di là dei rumor di crisi che di tanto in tanto affollano qualche copertina, è quello di una famiglia solida, quella di Francesco Totti e Ilary Blasi, in trepidazione per la nuova avventura televisiva di Ilary Blasi con l'erede di Giochi senza Frontiere, e sempre in movimento: "Noi vita noiosa? Ci sottovalutate. Noi facciamo tutto, dal sacro al profano, altrimenti sai che noia. Certo, non possiamo andare in discoteca a Roma, ma facciamo feste in casa con gli amici, balliamo, ci divertiamo".