Giochi senza frontiere nel 2019 su Mediaset: si chiamerà EuroGames

Si chiamerà EuroGames, la nuova edizione Giochi senza frontiere 2019 programma di culto andato in onda dal 1965 al 1982 e dal 1988 al 1999 sulla Rai che in autunno arriverà su Mediaset.

Lo show traslocherà su Canale 5 da settembre a novembre per un totale di sei puntate. A condurlo, secondo Davide Maggio, dovrebbe essere Ilary Blasi che abbandonerà la guida del Grande Fratello Vip per dedicarsi a questo nuovo progetto. Ad affiancarla, in base a quanto riferito da fonti interne a Mediaset, sarà Alvin.

EuroGames 2019 riprenderà il format che lo ha reso famoso nei decenni scorsi: in ogni puntata alcune squadre, che rappresentano le nazioni in gara, si sfideranno in una serie di prove di forza e abilità, accumulando più punti possibile. Ci saranno dei jolly che permetteranno di incrementare il risultato e tornerà anche il mitico fil rouge, una prova speciale che si affronta in modo individuale. Il team che riuscirà a vincere andrà alle fase eliminatorie, dove affronterà altre prove per poi qualificarsi alla finale, che decreterà il vincitore dell'intera edizione.

Questa edizione vedrà coinvolte l'Italia, la Spagna, la Germania, la Polonia e la Svizzera. Si sta comunque trattando con altre nazioni dell'UE per riuscire ad avere più rappresentati possibile del continente così come lo era in passato. Tra i più famosi conduttori italiani del programma ricordiamo il compianto Enzo Tortora, Claudio Lippi e soprattutto Ettore Andenna, che ha condotto ben sette edizioni per un totale di 103 puntate. Una delle novità di quest'anno è che, mentre Giochi senza frontiere era un programma più europeo e internazionale, Eurogames verrà trasmesso solo in Italia da Cinecittà World a Roma.