Francesco Totti e Ilary Blasi, è il momento dei legali: accordo in vista?

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbe non arrivare in Tribunale: i legali si sono dati appuntamento la prossima settimana.

Francesco Totti e Ilary Blasi sembra che non abbiano voglia di lavare i panni sporchi in Tribunale ma negli uffici dei rispettivi avvocati. Secondo quando riporta Il Messaggero, i legali dei due personaggi pubblici si dovrebbero incontrare la prossima settimana per trovare un compromesso.

Dopo l'intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera, l'Italia intera vuole sapere se Ilary Blasi restituirà i Rolex rubati al marito, comprese e scatole e garanzie, e se Francesco Totti rilascerà le borse della moglie, prese in ostaggio e nascoste chissà dove. Queste curiosità potrebbero trovare una risposta nell'incontro tra gli avvocati dei due contendenti.

Secondo Il Messaggero, Annamaria Bernardini de Pace, legale di Totti, e Alessandro Simeone, avvocato di Ilary, si troveranno intorno ad un tavolo la prossima settimana. L'accordo dovrebbe partire da due punti: un comunicato congiunto che segni la fine della querelle e lo stop alle dichiarazioni pubbliche.

Il quotidiano romano scrive: "Entrambi avrebbero molte frecce ai loro archi. Frecce dalle punte avvelenate che potrebbero lasciare al suolo amici e conoscenti. E il primo passo di questo accordo prevedrebbe proprio lo stop alle dichiarazioni pubbliche. Insomma Totti e Ilary costretti al silenzio. Si starebbe lavorando anche ad un comunicato, stavolta congiunto, che metterebbe un punto alla guerra".

Sul tavolo, sicuramente, ci saranno anche questioni economiche, dalle proprietà immobiliari, compresa la villa all'EUR, residenza della famiglia, alle attività riconducibili alla cosiddetta Totti-Blasi Spa.