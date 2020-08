Francesco Facchinetti, ladri in casa: "Avrei sparato per difendere chi amo"

Francesco Facchinetti ha detto che era pronto a sparare per difendere la sua famiglia quando un ladro è entrato nella sua villa. Il cantante ha raccontato la brutta avventura durante il reality The Facchinettis, in onda la domenica in prima serata su Real Time.

Francesco Facchinetti ha vissuto un evento molto traumatico che ha deciso di rivelare in The Facchinettis, un reality in cui il disc jockey e la moglie Wilma Helena Faissol raccontano la loro vita quotidiana. Nella docuserie Facchinetti ha mostrato le immagini di un ladro che di notte ha fatto irruzione nella sua villa. "In casa mia c'è una panic room. Quando abbiamo sentito i rumori, la prima cosa che abbiamo fatto è andare lì. Quando ero giù, avevo in mano un'arma e ho cercato di dare un'arma anche a mia moglie. Per chi non ha mai sparato, prendere un'arma in mano non è una cosa semplice". Lo shock per Wilma è stato molto forte "Non ha dormito per giorni e ha vomitato per una settimana ", ha detto Francesco.

Francesco Facchinetti ha spiegato il suo pensiero anche nelle storie di Instagram dove ha scritto "Pochi mesi fa, mi sono entrati i ladri in casa e non mi vergogno di dire che avrei ucciso per difendere le persone che amo. Se entri in casa mia e minacci le persone che amo, io ti sparo. Non posso correre il rischio che succeda qualcosa a mia moglie o ai miei figli, Lo so che è un messaggio forte ma questo è il mio pensiero". Facchinetti ha precisato di essere favorevole alla legittima difesa: "Non approvo il Far West ma se minacci la vita della mia famiglia io ti faccio fuori".