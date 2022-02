Francesco De Gregori e Antonello Venditti, in tour insieme dopo 50 anni: "Non possiamo litigare"

Francesco De Gregori e Antonello Venditti hanno annunciato che andranno in tour insieme quest'estate, a più di cinquant'anni dal loro album di debutto: Theorius Campus.

Francesco De Gregori e Antonello Venditti, 50 anni dopo il loro album di debutto insieme, stanno per tornare in tour: oltre all'evento del 18 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, i due mostri sacri della musica italiana viaggeranno per tutta l'Italia nei mesi di luglio e agosto di quest'anno.

La tournée di Venditti e De Gregori sarà divisa in due parti: prima i festival estivi ed in seguito i teatri. I due performer staranno sul palco assieme, canteranno le canzoni dell'altro e saranno accompagnati da un mix dei loro musicisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Claudio Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (Hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel e mandolino).

"Quello in Ungheria [prima di Theorius Campus] è l'unico vero tour che abbiamo fatto insieme", ha spiegato De Gregori durante un'intervista di Rolling Stone. "L'idea di rifarlo non ci è mai andata via dalla testa. Abbiamo deciso durante un pranzo iniziato all'una e finito alle quattro e mezza, continuando a chiederci: ma veramente lo vogliamo fare?".

Antonello Venditti ha aggiunto: "Non abbiamo mai fatto una cosa così strutturata. Sarà il primo Venditti-De Gregori compiuto. Abbiamo fatto la nostra strada ed è bello ritrovarsi, come fratelli allattati dalla stessa lupa. I Theorius Campus nascono oggi. Stiamo diventando un duo adesso. Non possiamo litigare, se litighiamo ci lasciamo subito."