Torino Film Festival 2022: l'inaugurazione al Teatro Regio presentata da Francesco De Gregori

Il 25 novembre 2022 il Torino Film Festival celebrerà l'importante traguardo della 40ma edizione con una serata di apertura dalla formula assolutamente inedita, con Francesco De Gregori come host d'eccezione, che si terrà presso il Teatro Regio e sarà trasmessa in diretta su Rai Radio 3 a partire dalle ore 19.00.

De Gregori condurrà la cerimonia inaugurale insieme a Steve Della Casa, nuovo direttore del Festival e storico conduttore della trasmissione: la collaborazione tra Rai Radio 3 e il TFF si inserisce nella Main Media Partnership con RAI che da anni accompagna il Torino Film Festival.

Il tema della serata sarà Beatles, Rolling Stones e Bob Dylan al cinema: un viaggio nel corso del quale i due conduttori ripercorreranno il rapporto di queste tre icone della musica mondiale con il cinema, accompagnato da proiezioni di estratti di film. Ad arricchire l'incontro la presenza di Francesco De Gregori, un grande musicista che commenterà il legame tra il cinema e questi grandi musicisti.

"Il cinema, diceva Bernardo Bertolucci, è l'arte delle arti, è l'arte che si serve di tutte le altre arti per realizzarsi", ha dichiarato il Direttore del TFF, Steve Della Casa. "Il rock e il pop sono una componente essenziale della cultura del Novecento, e noi vogliamo dimostrare che il rapporto di questi artisti con il cinema è curioso, sorprendente, variegato, ricco. Un grande spettacolo con un commentatore di eccezione, per un festival che vuole essere curioso, popolare, chic".

Un evento importante, pensato non solo per il pubblico in sala ma anche per tutti gli ascoltatori che per la prima volta potranno seguire l'inaugurazione del Torino Film Festival in diretta radiofonica. Un appuntamento unico che, oltre a celebrare i 40 anni del festival, consolida la profonda collaborazione tra Rai Radio3 e il TFF iniziata già dal 1994, anno di nascita di Hollywood Party che da allora ha sempre seguito il festival.