Francesca Michielin, prima della terza serata di Sanremo 2025, regala fiori LEGO e celebra l'amore

Francesca Michielin ha trascorso una mattinata molto particolare durante una delle pause dai suoi impegni al Festival di Sanremo 2025. La cantante ha infatti donato dei fiori realizzati con i mattoncini LEGO ai fan e ai passanti per celebrare l'amore e il gesto ha un legame con la canzone in gara in questa edizione dell'evento televisivo dedicato alla musica italiana.

Il gesto compiuto da Francesca Michielin

Per la gioia dei passanti, durante la mattina Francesca Michielin è arrivata in Piazza Bresca a bordo della Cargo Bike di LEGO Italia. A decorare il mezzo di trasporto c'erano i fiori della linea LEGO Botanical Collection, realizzati con gli iconici mattoncini.

Ecco le immagini scattate all'arrivo della giovane star della musica.

I dettagli della Cargo Bike

Francesca e i fiori LEGO

Michielin nella mattinata trascorsa a Sanremo

Francesca ha donato a chi la circondava alcuni fiori compiendo così un gesto simbolico in grado di unire musica e creatività, rendendo ancora più colorato e originale il palcoscenico offerto dalla città di Sanremo. In piazza sono arrivate centinaia di persone che hanno apprezzato l'iniziativa e affollato una delle zone più famose della città.

L'artista, che è in gara al Festival con il brano Fango in paradiso, ha spiegato ai giornalisti presenti: "Vorremmo celebrare tutti i tipi di amore, non solo quello di coppia ma anche quello con i genitori, i fratelli o i nonni".

Francesca non ha successivamente esitato nel posare per alcuni selfie e salutare con affetto chi le ha fatto dei complimenti ed espresso il proprio apprezzamento per il brano portato a Sanremo 2025.

Nel video condiviso da LEGO la giovane artista spiega inoltre che ha donato dei fiori di loto fatti con i mattoncini perché nascono dal fango, elemento che crea quindi un legame con la canzone.

Ecco il filmato dell'iniziativa: