Francesca Cipriani: "Matteo Salvini? Un vero uomo, non mi ha mai guardato il seno"

Francesca Cipriani ha dichiarato di aver incontrato Matteo Salvini nei corridoi di Pomeriggio Cinque e di essere rimasta scombussolata dal suo sorriso augurandosi che tra loro nasca un'amicizia.

Francesca Cipriani è stata intervistata dalla trasmissione radiofonica Un giorno da Pecora su Rai Radio1, la showgirl ha raccontato il suo incontro con il leader della Lega avvenuto nei corridoi di Pomeriggio Cinque, il contenitore pomeridiano di Canale 5 condotto dall'instancabile Barbara D'Urso. Gli ho detto: "Ti stimo molto, sei un vero uomo". Lui mi ha ringraziata con quel sorriso a 360 denti, dal vivo è molto affascinante. Mi ha provocato uno scombussolamento. Mi piacerebbe prendere un caffè con lui, anche solo per un'amicizia, è una persona che stimo molto".

Tra Matteo Salvini e Francesca Cipriani ci erano già stati degli "approcci". Il Ministro degli Interni aveva espresso la sua solidarietà alla procace Cipriani quando era stata derubata, e qualcuno aveva addirittura diffuso la fake news di una candidatura della showgirl nelle liste della Lega alle Europee. Incurante della relazione tra Salvini e la figlia di Denis Verdini, Francesca Cipriani ha continuato a tessere le lodi sul fascino nascosto del Capitano dicendo "non mi ha mai guardato il seno, mi ha guardato negli occhi, che sono la cosa più bella che ho. Mica come il décolleté, che è 50% mio e 50% artificiale... Ero partita da una quarta naturale ed ora ho un'ottava".

Francesca Cipriani aveva aperto l'intervista radiofonica manifestando tutta la sua gioia per aver incontrato il bel Matteo dicendo "Finalmente l'ho conosciuto è stato molto bello: mi sono congratulata con lui, per le sue idee, il mio sogno è che diventi sindaco di Milano", auspicando quindi un depotenziamento dei poteri per Salvini che da Ministro degli Interni dell'attuale governo dovrebbe "accontentarsi" della carica di Sindaco, ma forse la showgirl era ancora troppo scombussolata dall'incontro per cogliere la differenza.